L'OMS envoie des fournitures médicales à la Tanzanie contre l'épidémie de MVD

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a transporté samedi 25 janvier par avion 1,4 tonne de produits et de fournitures médicales vers la Tanzanie pour lutter contre l'épidémie de maladie à virus de Marburg (MVD) dans le Nord-Ouest du pays.

Photo : OMS/CVN

Sur sa page officielle sur le réseau social X, l'OMS a déclaré que les fournitures médicales envoyées depuis leur centre régional d'intervention d'urgence dans la capitale kenyane, Nairobi, à destination de Bukoba dans la région de Kagera, seraient utilisées pour la prise en charge des patients et le contrôle des infections.

L'OMS a offert cette aide médicale après que la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a confirmé lundi l'apparition d'un deuxième foyer de MVD dans le district de Biharamulo, dans la région de Kagera.

Mme Hassan a confirmé qu'une personne avait été identifiée comme étant infectée par la MVD après des tests effectués au laboratoire mobile de Kabaile dans la région de Kagera et confirmée positive plus tard à Dar es Salam.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est engagé à soutenir les mesures de riposte de la Tanzanie, en déclarant que l'OMS débloquait trois millions de dollars de ses fonds d'urgence, en plus des 50.000 USD qu'elle avait déjà versés pour soutenir les enquêtes initiales.

Le chef de l'OMS s'est également engagé à continuer d'aider la Tanzanie à maîtriser la deuxième épidémie.

Le 15 janvier, l'OMS a déclaré que huit personnes avaient été tuées lors d'une épidémie présumée de MVD dans la région de Kagera.

Xinhua/VNA/CVN