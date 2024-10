Rwanda : deux nouveaux cas de la fièvre de Marburg en une semaine

Photo : Adobe Stock/CVN

Selon les informations de l'OMS, le taux de létalité se chiffre actuellement à 23,4%. Environ 80% des personnes infectées par le virus de Marburg au Rwanda sont des professionnels de santé.

Le ministère rwandais de la Santé a annoncé le 27 septembre que le pays vivait une épidémie de la maladie à virus de Marburg, virus qui appartient à la même famille que celui d’Ebola.

La précédente flambée a été localisée en Afrique entre février et juin 2023 et a touché la Tanzanie et la Guinée équatoriale.

Selon la médecine moderne, la maladie est transmise à l'homme par les chauves-souris.

Le taux de mortalité va de 24% à 88% selon la souche du virus et les méthodes de traitement. Il n’existe pour le moment aucun remède contre cette forme de fièvre hémorragique.

TASS/VNA/CVN