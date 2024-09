L'ambassade du Vietnam continue de conseiller aux citoyens vietnamiens de quitter le Liban

L'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban a continué le 26 septembre de recommander aux citoyens vietnamiens vivant et travaillant au Liban de quitter le pays, face au risque que les tensions entre l'armée israélienne et le Hezbollah ne dégénèrent en un conflit à grande échelle au Moyen-Orient.

Auparavant, le 23 septembre, l'ambassade avait publié un avis urgent recommandant aux citoyens vietnamiens de quitter le Liban.

Dans son dernier avis urgent, l'ambassade a également conseillé aux citoyens vietnamiens qui envisagent de se rendre au Liban de reporter ou d'annuler leur voyage. Pour les citoyens vietnamiens qui ne peuvent pas quitter le Liban en raison d'un cas de force majeure, l'ambassade a réitéré qu'ils doivent être vigilants, suivre de près la situation dans les médias locaux, s'abstenir de se rassembler dans des endroits bondés et ne pas s'approcher de la zone sud de la capitale Beyrouth, de la zone sud près de la frontière avec Israël et des zones nord et est (vallée de la Beeka) près de la frontière avec la Syrie.

Selon les informations de l'ambassade, 13 ressortissants vietnamiens résident et travaillent actuellement au Liban, et ils sont en toute sécurité pour le moment. L'ambassade leur a en outre recommandé de se mettre à l'abri dans des zones plus sûres et de prévoir des réserves de nourriture et de médicaments en prévision d'éventuelles difficultés.

En cas d'urgence, les citoyens vietnamiens sont invités à contacter sans délai l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban via la ligne d'assistance +20 10 26 13 98 69, le Bureau du consul honoraire du Vietnam au Liban au +9 61 70 22 93 00, ou le service de protection des citoyens au +8 49 81 84 84 84.

Actuellement, de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers Beyrouth, comme Flydubai, Etihad, Qatar Airways, EgyptAir, Lufthansa et British Airways. De nombreux pays, dont les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Égypte, ont demandé à leurs citoyens de partir immédiatement ou de ne pas se rendre au Liban.

Le 25 septembre, les pays arabes, les États-Unis et l'Union européenne (UE) ont publié une Déclaration commune appelant à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours à la frontière entre le Liban et Israël afin de permettre une résolution diplomatique. Cette déclaration commune a reçu l'approbation de l'UE, des États-Unis, de l'Australie, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis (EAU) et du Qatar.

