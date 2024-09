L'ambassade du Vietnam en Russie s'informe sur la vie de la communauté vietnamienne à Kazan

Photo : Quang Vinh/VNA/CVN

Dàm Danh Lam, président de l'Association des Vietnamiens de Kazan, a présenté un rapport préliminaire sur la situation de vie, de travail et d'études de la communauté vietnamienne de Kazan. Créée en 2012, cette association compte aujourd'hui environ 700 personnes, travaillant principalement dans le petit commerce de détail et la restauration. Chaque année, elle se concentre sur l'organisation d'événements culturels vietnamiens, soutient activement les groupes de travail vietnamiens qui en mission dans la ville de Kazan.

Pour sa part, l'ambassadeur Dang Minh Khôi a affirmé que la communauté vietnamienne de la ville de Kazan était l'une des plus grandes communautés vietnamienne en Russie, après celle à Moscou. Il a apprécié le rôle de l'Association des Vietnamiens à Kazan dans le soutien aux Vietnamiens pour faire des affaires.

Le diplomate a également appelé l'Association des Vietnamiens et les étudiants vietnamiens dans la ville de Kazan à participer activement aux événements organisés par l’autorité locale, à s’intéresser à l’enseignement de l'histoire et de la culture vietnamiennes aux jeunes vietnamiens nés et grandis à Kazan.

Selon les prévisions, la délégation de l'ambassade du Vietnam en Russie tiendra des séances de travail avec l'administration du Tatarstan, l'Agence de développement des investissements du Tatarstan et la ville aux technologies Innopolis.

VNA/CVN