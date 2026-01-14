Le marché automobile vietnamien affiche une croissance à deux chiffres

Le marché automobile vietnamien a enregistré une croissance à deux chiffres, avec près de 376.000 véhicules vendus par les membres de l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) en 2025.

Photo : VNA/CVN

La VAMA a annoncé le 13 janvier que ses membres avaient vendu un total de 375 736 véhicules en 2025, soit une hausse de 10,5% par rapport à l’année précédente.

Les ventes ont connu une forte dynamique en décembre, portées par des promotions et des incitations dynamiques durant la période des fêtes de fin d’année. Le mois dernier, 47.067 unités ont été livrées aux clients, soit une augmentation de 20% par rapport à novembre et de 49% par rapport à la même période l’an dernier, ce qui en fait l’un des mois les plus performants de ces dernières années en termes de demande.

Les voitures particulières sont restées le principal moteur de la croissance, avec 35.803 unités vendues en décembre, soit une hausse de 25% par rapport au mois précédent. Les ventes de véhicules utilitaires ont atteint 10.741 unités, en progression de 5%, tandis que celles des véhicules spéciaux ont augmenté de 7% pour s’établir à 523 unités. Ces ventes témoignent d’une reprise relativement généralisée dans tous les segments, notamment le transport, la construction et les services.

Photo : VNA/CVN

Par origine, les véhicules assemblés localement ont enregistré des ventes de 23.826 unités en décembre, soit une forte hausse de 30.% par rapport à novembre. Les importations entièrement assemblées ont quant à elles atteint 23.241 unités, en progression de 11%, ce qui indique une offre stable et l’efficacité des mesures de stimulation de la demande mises en œuvre par les constructeurs automobiles.

En termes de performance des marques, Toyota Vietnam a conservé sa position de leader sur le marché en 2025 avec des ventes cumulées de 71.954 unités, suivie de Ford Vietnam avec 50.450 unités et de Mitsubishi avec 44.107 unités.

La VAMA a précisé que ses chiffres ne reflètent pas l’intégralité du marché, plusieurs marques non membres n’ayant pas encore communiqué leurs données de vente.

L'Association a déclaré que la dynamique positive de 2025, en particulier durant la période de fin d'année, a constitué un tremplin solide pour le marché en 2026, même si les tendances de consommation continueront d'être influencées par les politiques fiscales, les conditions de crédit, les taux d'intérêt et une transition progressive vers des véhicules économes en carburant, hybrides et électriques.

VNA/CVN