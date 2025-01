L'IA descend du cloud pour intégrer directement les ordinateurs

L'intelligence artificielle (IA) se déplace peu à peu du cloud - les serveurs informatiques à distance - vers les appareils du quotidien, des ordinateurs portables aux voitures, pour les rendre plus performants et moins dépendants des connexions internet.

Les PC et autres produits dotés de puces IA ont ainsi régné sur l'édition 2025 du salon annuel de l'électronique grand public qui s'achève vendredi 10 janvier à Las Vegas.

"Ce qui fonctionnait dans le cloud l'année dernière fonctionne en +edge+ cette année", résume pour l'AFP Kamesh Medapalli, vice-président chargé de l'innovation chez Infineon Technologies.

Le "edge computing", ou informatique en périphérie, permet d'effectuer localement - sur les ordinateurs et téléphones portables, robots, véhicules, etc - des tâches auparavant réalisées sur des serveurs plus puissants, situés à distance, dans des centres de données.

"La tendance ne va faire que s'accélérer, l'opportunité est énorme", insiste Kamesh Medapalli.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a reçu un accueil digne d'une star au CES, où il a annoncé une meilleure gamme de processeurs graphiques (GPU) qui dotent les PC de capacités d'IA.

Il a assuré devant une salle comble que presque tous les fabricants d'ordinateurs travaillaient avec Nvidia pour se préparer, "de sorte que les PC IA arrivent dans une maison près de chez vous".

Supercalculateur personnel

Jensen Huang a dévoilé le "Project Digits", décrit comme un supercalculateur personnel à l'IA.

Selon le fabricant de puces, il comporte une nouvelle "super puce" destinée à la conception, à la mise au point et à l'exécution de grands modèles d'IA sur des systèmes informatiques de bureau.

"L'IA va se généraliser dans toutes les applications et dans tous les secteurs d'activité", a-t-il assuré. "Placer un supercalculateur IA sur le bureau de chaque spécialiste de données, de chaque chercheur en IA et de chaque étudiant leur permet de participer à l'ère de l'IA et de contribuer à la façonner".

Actuellement, les demandes adressées à des modèles d'IA générative tels que ChatGPT transitent par les serveurs.

Selon M. Medapalli d'Infineon, la transition vers les appareils en "edge" signifie que ces interactions pourront être traitées localement, sur un PC ou un smartphone.

"Vous n'aurez pas besoin d'avoir une connexion internet", explique M. Medapalli. "Toutes vos données resteront privées et locales grâce au +edge AI+, et cela arrive rapidement".

Ces capacités pourraient arriver partout où des processeurs peuvent être intégrés, y compris dans les robots, les caméras et les voitures.

