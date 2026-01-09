Les Vietnamiens aux États-Unis tournés vers le XIVᵉ Congrès du Parti

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, prévu du 19 au 25 janvier, le Club des entrepreneurs et patriotes de la région DMV (Washington DC, Maryland et Virginie) a exprimé ses sentiments, sa confiance et ses profondes attentes à l’égard de cet événement politique majeur du pays.

Dans une lettre de félicitations adressée au Comité central du Parti et au présidium du Congrès, le Club a souligné l’importance particulière du XIVᵉ Congrès national du Parti, considéré comme une étape charnière ouvrant une nouvelle phase de développement du Vietnam dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations économiques, où la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique deviennent des moteurs clés de la croissance.

La communauté des entrepreneurs et des Vietnamiens résidant aux États-Unis a exprimé son vif intérêt et ses attentes quant aux orientations stratégiques du Congrès, notamment en matière de réforme institutionnelle, de développement du secteur privé, d’attraction d’investissements de haute qualité et de développement durable.

En tant qu’entrepreneurs et intellectuels vietnamiens vivant et travaillant aux États-Unis, les membres du Club ont réaffirmé leur conscience aiguë du rôle de la diaspora dans la mobilisation des ressources financières, intellectuelles, technologiques et des réseaux internationaux, contribuant à relier investissement, commerce et innovation, et à promouvoir les produits, services, valeurs culturelles et marques vietnamiennes sur les marchés mondiaux, y compris le marché américain.

Le Club des entrepreneurs et patriotes de la région DMV s’est engagé à poursuivre son soutien aux orientations et politiques de développement du Parti et de l’État, en jouant un rôle de passerelle entre les entreprises, les investisseurs et les experts vietnamiens de l’étranger, et les localités, zones industrielles et projets clés au Vietnam, afin de favoriser des flux d’investissements efficaces, transparents et durables, contribuant concrètement au développement socio-économique du pays.

Exprimant sa confiance dans la vision stratégique, l’esprit d’innovation et la forte détermination politique du Parti, le Club estime que le XIVᵉ Congrès national du Parti proposera des orientations et des décisions majeures, créera un environnement d’investissement ouvert et stable, renforcera la compétitivité nationale et permettra au Vietnam de se développer rapidement et durablement, tout en s’intégrant plus profondément à l’économie mondiale.

Au nom des entrepreneurs et des patriotes de la région DMV, le président du Club, Nguyên Quang Thanh, a signé la lettre de félicitations, adressant ses vœux de plein succès au XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam et exprimant l’espoir d’un avenir toujours plus prospère et florissant pour le pays.

