Les touristes vietnamiens pourront aussi payer en dôngs dans cinq pays d'Asie du Sud-Est

Grâce à un nouvel accord de coopération, les paiements en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour et en Thaïlande deviendront plus simples et plus pratiques que jamais. Lors de la 10e conférence des ministres des Finances de l'ASEAN et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN (AFMGM), la vice-gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Pham Thanh Hà, a signé un mémorandum d'entente (MoU) sur la coopération pour l'interconnexion des paiements régionaux avec les banques centrales des pays de l'ASEAN5. Cet accord permet au Vietnam et à cinq autres pays de mettre en œuvre un système de paiement par code QR pour les transactions de détail.

Avec ce mode de paiement, les touristes vietnamiens n'auront qu'à scanner un code QR dans les points de vente avec leur smartphone connecté à leur compte bancaire. Le système débitera automatiquement le montant du compte sans nécessiter de change en espèces, économisant ainsi du temps et réduisant les risques. Que ce soit pour payer un repas, acheter des souvenirs ou régler d'autres services, toutes les transactions se feront rapidement et facilement.

L'adoption du paiement par code QR transfrontalier ne profite pas seulement aux consommateurs, mais stimule également le tourisme et le commerce entre les pays de l'ASEAN. Les touristes seront plus à l'aise pour dépenser sans se soucier de changer de l'argent ou de transporter de grosses sommes en espèces, ce qui encouragera les achats et l'utilisation des services.

En réalité, le Vietnam et la Thaïlande ont déjà expérimenté avec succès ce mode de paiement depuis la fin de l'année 2022. Le MoU sur la coopération pour l'interconnexion des paiements régionaux a été signé par les gouverneurs des banques centrales des pays de l'ASEAN 5 le 14 novembre 2022 à Bali, en Indonésie, sous l'initiative de l'Indonésie durant son année de présidence du G20. Le Vietnam est le sixième membre à rejoindre cet accord, démontrant un engagement fort dans la coopération et l'intégration économique régionale, tout en étant conforme aux orientations du gouvernement et aux tendances mondiales des paiements transfrontaliers.

Cette initiative est considérée comme une avancée importante dans le processus d'intégration économique de l'ASEAN, concrétisant la feuille de route du G20 pour promouvoir les transactions de paiement transfrontalier. Dans les temps à venir, le réseau de membres de cet accord devrait s'élargir, non seulement au sein de l'ASEAN, mais aussi avec d'autres pays, facilitant ainsi l'interconnexion des paiements à l'échelle mondiale et stimulant la croissance économique. Cependant, la mise en œuvre généralisée de ce service nécessitera une coordination étroite entre les banques centrales, les fournisseurs de services de paiement et les organismes de régulation pour garantir la sécurité et la sûreté des utilisateurs.

