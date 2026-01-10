L’économie étatique se réaffirme comme un moteur de la croissance au Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a récemment signé la résolution N°79-NQ/TW du Politburo sur le développement de l’économie étatique.

Ce document réaffirme que l’économie étatique est une composante essentielle d’une économie de marché à orientation socialiste. Elle joue un rôle de premier plan dans l’orientation, la conduite et la régulation des activités économiques, contribue au maintien de la stabilité macroéconomique, favorise la croissance, garantit les principaux équilibres de l’économie et lie le développement économique au progrès, à la justice sociale, ainsi qu’à la défense et à la sécurité nationales.

La directrice de l’Institut de l’économie verte de l’Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA), Duong Thi Bich Diêp, a affirmé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que la résolution N°79-NQ/TW constitue une "déclaration d’action" claire du Politburo concernant le rôle de l’économie étatique dans une nouvelle phase de développement.

Devenir le moteur d’un nouveau modèle de croissance verte

Selon cette experte, l’économie étatique doit non seulement maintenir son rôle moteur dans la stabilité macroéconomique, mais aussi devenir le moteur d’un nouveau modèle de croissance verte et durable.

Dans cette perspective, la résolution définit clairement le rôle de l’économie étatique dans la conduite de la transition écologique, étant donné que ce secteur détient les ressources clés du pays, telles que les terres, les ressources naturelles, les infrastructures, le budget, le crédit de l’État et le système des entreprises publiques.

Des domaines stratégiques tels que les infrastructures énergétiques, les transports et la logistique, le système financier et de crédit, ainsi que la gestion des ressources et des données, constituent des axes d’action fondamentaux pour l’économie nationale dans ce processus.

Un aspect clé de la résolution est l’intégration des objectifs de protection de l’environnement et d’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources nationales.

Les objectifs fixés à l’horizon 2030 soulignent la nécessité de gérer et d’utiliser efficacement les terres et les ressources, au service d’une croissance rapide et durable, tout en protégeant l’environnement. Cette approche considère les ressources comme un "capital naturel", un fondement essentiel pour une croissance verte à long terme.

En outre, la résolution ouvre la voie à l’utilisation d’instruments de marché pour la transition écologique, notamment par la planification des infrastructures vertes et la mise en œuvre d’une feuille de route fiscale liée aux émissions de carbone.

Un "système de ressources nationales"

Selon Duong Thi Bich Diêp, lorsque des signaux de prix du carbone seront établis et que des investissements systématiques seront réalisés dans les infrastructures vertes, le marché adaptera son comportement en matière de durabilité plus efficacement que par le biais de décrets administratifs.

La résolution N°79-NQ/TW marque un tournant majeur en concevant l’économie d’État comme un "système de ressources nationales" soumis aux lois du marché et doté d’une gouvernance moderne et transparente, conforme aux normes internationales, a souligné la spécialiste.

Concernant les entreprises publiques, la résolution met l’accent sur leur rôle pionnier en matière d’innovation technologique, de recherche et développement, ainsi que dans l’application des technologies de réduction des émissions et d’économie circulaire, contribuant ainsi à la création d’un marché intérieur pour les technologies vertes. La transition verte est intégrée dès la planification des infrastructures stratégiques, appréhendée comme un enjeu systémique aux répercussions sur l’ensemble de l’économie.

Pour une mise en œuvre concrète de la résolution, Duong Thi Bich Diêp a souligné la nécessité de trois priorités institutionnelles et de deux avancées opérationnelles. Il s’agit notamment de l’institutionnalisation du principe de la comptabilisation intégrale des coûts sociaux dans les investissements publics et l’utilisation des capitaux publics ; de la conception d’instruments de tarification du carbone cohérents dans la politique budgétaire ; et de la promotion de modèles de partenariats public-privé verts afin d’attirer la participation du secteur privé.

Les deux avancées majeures consistent à lier la responsabilité des dirigeants des entreprises publiques à des indicateurs d’efficacité associés à des critères environnementaux, et à prioriser les investissements dans la transition écologique des infrastructures clés telles que les énergies propres, la logistique verte et les infrastructures de données.

La résolution N°79-NQ/TW réaffirme le principe selon lequel le développement économique ne doit pas se faire au détriment de l’environnement, jetant ainsi les bases permettant à l’économie étatique d’exercer pleinement son rôle moteur dans une croissance verte, moderne et durable.

