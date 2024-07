Hanoï intensifie ses communications sur la sécurité routière

Photo : VNA/CVN

Le programme vise à impliquer l'ensemble du système politique dans la garantie de la sécurité routière, la réduction des embouteillages et la diminution des accidents.

Il vise à renforcer la vulgarisation des informations et des réglementations juridiques sur la sécurité routière afin de mieux sensibiliser le public à cette question et d'encourager des comportements de conduite appropriés au sein du public, en particulier parmi les jeunes et les étudiants de la capitale.

Dans le cadre de ce programme, la ville lancera un concours de connaissances sur la sécurité routière qui comprendra un test à choix multiples sur les règles de circulation, un concours d'écriture sur la culture de la circulation et des modèles exemplaires de maintien de l'ordre et de la sécurité de la circulation, ainsi que des solutions ou initiatives proposées pour réduire les embouteillages et les accidents.

Hanoï lancera également un site Web spécialisé sur cette question, giaothonghanoi.kinhtedothi.vn. Des activités de communication seront également promues sur les réseaux sociaux.

VNA/CVN