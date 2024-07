Camp d’été 2024 : diverses activités dans la province de Quang Nam

>> Ouverture du Camp d’été 2023 à Hanoï

>> Camp d’été du Vietnam : les Vietnamiens d’outre-mer se rendent à Huê

Photo : VNA/CVN

Ces jeunes venus de 28 pays et territoires se sont notamment rendus au Centre provincial de protection sociale à Hội An qui prend soin de 110 enfants handicapés et orphelins ainsi que des personnes âgées seules, leur offrant des cadeaux.

Ensuite, ils ont visité des sites emblématiques de la vieille cité de Hội An.

Le Camp d’été 2024 est un événement annuel organisé par le Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger.

VNA/CVN