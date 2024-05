Les remarques du leader du Parti sur le travail du personnel saluées à Cà Mau

Hô Trung Viêt, chef du Comité de la sensibilisation et de l’éducation du Comité provincial du Parti, a déclaré qu’en dépit de nombreuses réalisations, des "lacunes" subsistent dans le travail du personnel du Parti, en particulier parmi les hauts fonctionnaires, ce qui a érodé la confiance du public dans le travail.

Le discours du chef du Parti est donc important pour le travail du personnel en général et en particulier pour le 14e Congrès national du Parti, prévu en janvier 2026, a-t-il souligné.

Le travail du personnel doit être effectué de manière scientifique, cohérente, impartiale et objective, a-t-il déclaré, notant que la qualité politique, la moralité, le style de vie, l’efficacité du travail et la réputation des cadres devraient être les principaux critères sur lesquels se fondent leur nomination et leur élection.

Le Comité de la sensibilisation et de l’éducation a demandé aux comités et organisations du Parti à tous les niveaux de Cà Mau de diffuser les instructions du secrétaire général Nguyên Phu Trong parmi les responsables, les membres du Parti et les résidents locaux, a-t-il poursuivi.

Nguyên Hoàng Dao, secrétaire du Comité provincial de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, a déclaré que les jeunes jouent un rôle important dans la construction du Parti et du système politique sains et forts, ajoutant que l’Union et les jeunes de Cà Mau assument leur responsabilité envers le Parti et contribuer à la protection des fondements idéologiques.

Le 14e Congrès national du Parti, prévu au premier trimestre de 2026, devra faire le bilan de cinq ans de mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, mais aussi définir les orientations de développement du pays pour la période 2026-2031 et en même temps, faire le bilan de 40 ans de rénovation nationale.

