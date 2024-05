Approfondissement de la coopération Vietnam - Russie

L'Union des organisations d'amitié du Vietnam, l'ambassade de Russie au Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam - Russie ont organisé mercredi 15 mai à Hanoï un échange d'informations sur la situation en Russie et la coopération entre les deux pays.

>> Le Vietnam et la Russie promeuvent leur coopération en matière d'éducation et de formation

>> La Russie présente un documentaire sur la coopération aérospatiale avec le Vietnam

>> Le Vietnam adresse ses félicitations au Premier ministre russe

Photo : VNA/CVN

Cet événement a principalement porté sur l’actuelle situation politique, économique, culturelle et sociale en Russie, la coopération entre le Vietnam et la Russie, et les potentiels de coopération bilatérale dans le futur.

L'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady S. Bezdetko, a souligné que les pays de l'ASEAN dont le Vietnam occupent une place importante dans les priorités de la Russie dans la région Asie-Pacifique.

Soulignant le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, il a ajouté que cette année, les deux pays célèbrent les 74 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques, ainsi que les 30 ans de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié entre la République socialiste du Vietnam et la Fédération de Russie.

Le diplomate a rappelé la conversation téléphonique du 26 mars entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, et le président russe Vladimir Poutine, lors de laquelle, les deux dirigeants s’étaient mis d’accord sur des orientations majeures pour promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines tels que la sécurité, la défense, l'économie, le commerce, la culture et le tourisme...

Ajoutant que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait invité le président Vladimir Poutine à effectuer une visite officielle au Vietnam, l’ambassadeur russe a déclaré espérer que cette visite créerait un nouvel élan pour approfondir la coopération vietnamo-russe.

Concernant la coopération économique bilatérale, le représentant commercial russe au Vietnam, V.N. Kharino, a déclaré que les deux pays font des efforts pour porter le commerce bilatéral à 10 milliards d'USD d’ici 2025. Il a également indiqué que de nombreuses entreprises russes dans les domaines de la haute technologie et de la santé souhaitent étendre leur présence au Vietnam.

VNA/CVN