Le vice-PM Trân Luu Quang reçoit le vice-président du groupe Huawei

Photo : VNA/CVN

Zhengjun Zhang a souhaité que Huawei participe au développement des réseaux 5G, de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle, de la transformation verte... au Vietnam.

Trân Luu Quang a félicité les résultats commerciaux et le succès de Huawei dans le développement du marché et la diversification des produits et services ainsi que ses activités au Vietnam.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien souhaitait les investissements étrangers, dont ceux de Chine, dans les domaines où le Vietnam avait des besoins et où les investisseurs avaient des atouts tels que la transformation numérique, la transformation verte, les télécommunications, l'intelligence artificielle.

Huawei a commencé à investir au Vietnam en 1998, a signé avec le ministère de l'Information et de la Communication un protocole d’accord sur le soutien aux petites et moyennes entreprises ; un autre avec l'Académie des postes et télécommunications sur la formation de 10.000 travailleurs des technologies de l'information au cours des cinq prochaines années. Le groupe a travaillé avec des partenaires vietnamiens pour rechercher et déployer le premier centre d'innovation 5G.

VNA/CVN