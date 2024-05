Le Vietnam souhaite une coopération étroite avec le gouvernement argentin

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a envoyé au président Javier Milei les salutations du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong, de la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân et du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Lors de la cérémonie, en présence de la ministre argentine des Affaires étrangères Diana Mondino, la diplomate vietnamienne a transmis les remerciements du chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh au président Milei pour son invitation du Premier ministre vietnamien à effectuer une visite officielle en Argentine en 2024.

Elle a exprimé sa joie d'avoir été nommée ambassadrice en Argentine, affirmant son souhait de coopérer étroitement avec le gouvernement argentin pour élargir et approfondir davantage les relations bilatérales dans tous les domaines.

Le Vietnam et l'Argentine ont établi des relations diplomatiques le 25 octobre 1973 et un partenariat intégral en 2010. Au cours de ces 50 années, les relations bilatérales se sont constamment développées et renforcées dans tous les domaines, notamment politique, économique, commercial et culturel.

Les deux parties maintiennent des échanges de délégations de haut niveau ainsi que des échanges de délégations de ministères, de branches et de localités, et déploient efficacement des mécanismes de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et le Comité intergouvernemental.

La coopération économique, commerciale et d'investissement est devenue la base des relations à long terme entre le Vietnam et l'Argentine.

Au cours de la période 2004-2023, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été multipliés par près de 17, passant de 204 millions d'USD à 3,45 milliards d'USD l'année dernière. Le Vietnam est actuellement le sixième partenaire commercial et le cinquième marché d'exportation de l'Argentine, tandis que ce pays d'Amérique du Sud est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

L'Argentine soutient le Vietnam dans la négociation d'un accord de libre-échange (ALE) avec le Marché commun de l'Amérique du Sud (Mercosur), qui comprend le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay.

Après la cérémonie, l'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt est allée déposer une gerbe de fleurs au Monument dédié au général San Martín à Buenos Aires.

