Les relations Vietnam - Europe atteignent un nouveau sommet en 2025

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a signé un article intitulé Coopération Vietnam-Europe en 2025 : Vers de nouveaux sommets , soulignant l’essor de la diplomatie de haut niveau, les échanges ayant quasiment doublé par rapport à l’année précédente au sein de tous les échelons du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale.

>> Vers une coopération renforcée entre le Vietnam, la Belgique et l’UE

>> Le Vietnam et l’UE intensifient leur coopération globale

>> Relations Vietnam - UE : 35 ans d’un partenariat en pleine expansion

>> Le vice-PM Trân Hông Hà reçoit les ambassadeurs et chargés d'affaires de l'UE

Photo : VNA/CVN

La responsable a écrit que le Vietnam a accueilli l’an dernier douze délégations européennes de haut niveau, dont le roi des Belges ; les présidents de la France, de la Hongrie et de la Lituanie ; les Premiers ministres de la Russie, de l’Espagne et du Kirghizistan ; et les présidents des parlements de cinq pays partenaires. Les dirigeants vietnamiens ont également effectué sept visites en Europe, dont plusieurs revêtaient une importance historique : la première visite officielle d’un dirigeant vietnamien en Estonie depuis l’établissement des relations diplomatiques, la visite officielle du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Russie pour le 80e anniversaire de la Victoire sur le fascisme, des étapes au Bélarus et en Bulgarie, pays amis de longue date, suivies de visites en Europe du Nord-Ouest, notamment au Royaume-Uni et en Finlande.

Ces engagements ont illustré la politique étrangère constante du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, le multilatéralisme et la diversification ; et son rôle d’ami, de partenaire fiable et de membre responsable de la communauté internationale. Ces échanges ont permis de renforcer les relations avec neuf pays, témoignant du niveau stratégique élevé de la coopération Vietnam - Europe.

Des progrès substantiels ont également été constatés dans les relations avec les partis politiques et les forces influentes européennes. Cinq partis européens ont participé aux principales commémorations nationales du Vietnam. Des dialogues théoriques de haut niveau avec le Parti de gauche allemand et le Parti social-démocrate ont approfondi l’engagement politique et renforcé la confiance stratégique. Cette dynamique diplomatique a dynamisé les relations Vietnam-Europe, élargissant la coopération stratégique dans les domaines politique, économique, commercial, de l’investissement, scientifique et technologique, et générant des ressources essentielles pour la nouvelle ère de développement du Vietnam.

Le commerce et l’investissement demeurent des moteurs essentiels

Cinq ans après son lancement, l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) a continué de porter ses fruits, confortant le Vietnam comme premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN et l’UE comme quatrième partenaire commercial du Vietnam. Les échanges bilatéraux ont frôlé les 61 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2025, soit une hausse de 8,4% sur un an. Cette dynamique s’est également poursuivie avec l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), dont la ratification par Chypre, la Pologne et l’Allemagne est attendue cette année.

Selon Lê Thi Thu Hang, l’investissement est resté un point fort des relations économiques entre le Vietnam et l’Europe. Les entreprises de l’UE figurent parmi les principaux investisseurs étrangers de qualité au Vietnam, notamment dans les secteurs de la transformation et de la production, des infrastructures, de la logistique, de la finance et de la banque, des hautes technologies et de l’agriculture durable.

Les entreprises de l’UE ont salué à plusieurs reprises l’amélioration du climat des affaires au Vietnam, en particulier les réformes institutionnelles et administratives, la transformation numérique, les infrastructures et la qualité de la main-d’œuvre, ainsi que l’augmentation des engagements, comme en témoignent les investissements du groupe danois LEGO.

Photo : VNA/CVN

Les projets conjoints dans les domaines de la transition énergétique, de la finance verte, des infrastructures vertes et de l’adaptation au changement climatique ont progressé, contribuant à l’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Les capitaux européens sont prêts à fournir non seulement des financements, mais aussi des technologies de pointe et des modèles de développement durable, améliorant ainsi la qualité de la croissance et remodelant la structure de développement du Vietnam.

Science, technologie et innovation: une nouvelle orientation

La science, la technologie et l’innovation sont devenues un pilier essentiel de la coopération Vietnam-Europe. Les accords de coopération signés en 2025 avec la Russie, la France, la Suède, l’Estonie et les pays d’Asie centrale témoignent de la réactivité et de l’engagement ferme des partenaires européens à accompagner le Vietnam dans sa nouvelle approche du développement, qui place la science, la technologie et l’innovation au cœur de sa stratégie.

La coopération concrète dans ce domaine a progressé grâce à l’implication directe des autorités locales, des entreprises, des experts, des instituts de recherche et des universités des deux parties. Les domaines prioritaires comprennent la transformation numérique, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les biotechnologies et les technologies quantiques, autant de secteurs où l’Europe excelle et où le Vietnam a des besoins urgents pour sa modernisation économique, sa compétitivité et son développement durable.

Échanges culturels, tourisme et diplomatie populaire : clés pour une amitié durable

L’année 2025 a été marquée par de nombreux événements majeurs d’échanges culturels et de diplomatie interpersonnelle, célébrant le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie, ainsi qu’entre le Vietnam et les pays d’Europe centrale et orientale, le 50e anniversaire des relations Vietnam - Allemagne et le 35e anniversaire des relations Vietnam - UE.

Tout au long de l’année, des manifestations ont témoigné de la profondeur et du dynamisme de l’amitié du Vietnam avec la région : un séminaire en juin sur les 75 ans des relations Vietnam - Europe centrale et orientale, un festival culturel et artistique en Russie en juillet, l’événement en novembre "Journée Vietnam - UE : un pont culturel pour un avenir durable" et un atelier en décembre sur les 50 ans des relations Vietnam - Allemagne : jalons et perspectives. La Journée du Vietnam a été célébrée pour la première fois sur la Place Rouge à Moscou, attirant des millions de personnes. Ces activités ont continué de tisser des liens de confiance, renforçant la compréhension mutuelle et consolidant les relations entre le Vietnam et l’Europe.

Le public vietnamien a également pu apprécier une série d’événements culturels et artistiques exceptionnels organisés par des pays européens, notamment le concert de l’Orchestre de chambre de Hesse en Allemagne en octobre, le festival viennois en Autriche en novembre, le ballet "Le Lac des cygnes" en Russie, le concert-spectacle et le gala de l’Orchestre OSP Nadarzyn en Pologne en novembre, ainsi qu’une soirée musicale bulgare en décembre.

En particulier, l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes directes vers Milan (juillet), Munich (octobre) et Copenhague (décembre) a renforcé l’attractivité du Vietnam en Europe, entraînant un afflux touristique record de plus de 20 millions de visiteurs.

Perspectives 2026 : renforcer le partenariat Vietnam - Europe

Alors que l’année 2026 débute dans un contexte d’incertitudes mondiales et de défis européens, le continent européen conserve son rôle de plaque tournante géopolitique et économique essentielle. Le Vietnam considère l’Europe comme un partenaire prioritaire et ambitionne d’approfondir sa coopération traditionnelle tout en développant ses activités dans les domaines de la transition écologique, de la transformation numérique, des énergies renouvelables, de la finance verte, de la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et de l’aérospatiale.

Photo : VNA/CVN

Pour hisser les relations à un niveau supérieur, les deux parties doivent faire preuve d’une détermination sans faille et d’une coordination étroite aux niveaux bilatéral et multilatéral. Des échanges soutenus de haut niveau, une utilisation optimale des cadres existants et la consolidation des fondements politiques permettront de dynamiser les relations globales, a-t-elle écrit.

La mise en œuvre effective des accords de libre-échange (ALE), notamment l’ALE UE - Vietnam, l’ALE Royaume-Uni - Vietnam et l’ALE Union économique eurasienne-Vietnam, doit se poursuivre, de même que les efforts visant à obtenir les ratifications restantes de l’EVIPA et un meilleur accès aux marchés pour les exportations agro-forestières et halieutiques vietnamiennes.

Il convient également de privilégier les projets concrets et les résultats tangibles dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et de l’éducation-formation, contribuant ainsi à la mise en œuvre effective des résolutions stratégiques du Vietnam, a-t-elle déclaré.

La vice-ministre des Affaires étrangères a ajouté que la diplomatie culturelle et populaire devait être soutenue, de pair avec le tourisme et la coopération locale, ainsi qu’avec le renforcement des liens entre les communautés vietnamiennes en Europe et leur pays d’origine, afin de promouvoir l’image du Vietnam et de créer une dynamique et des bases solides pour une coopération durable.

Selon elle, la liaison bilatérale au sein des instances multilatérales doit continuer de promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international, le libre-échange et la liberté de navigation, dans l’intérêt commun de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région et dans le monde.

Forte de ces orientations, la responsable a écrit que le Vietnam considère ses partenaires européens comme des compagnons dans cette nouvelle ère de développement et collaborera avec eux pour hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur dès la première année du mandat du XIVe Congrès national du Parti, en vue d’atteindre les objectifs du centenaire et de mener à bien le mandat du Congrès.

VNA/CVN