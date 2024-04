Le Vietnam réitère son engagement en faveur des droits de l'homme

Le Vietnam réaffirme une fois de plus sa politique constante de protection et de promotion des droits de l'homme, en plaçant l'homme au centre de ses politiques et en le considérant comme le moteur du processus de réforme et de développement national, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang lors de la conférence de presse périodique du ministère à Hanoï le 25 avril.

Répondant à une question d'un journaliste sur la réponse du Vietnam aux rapports nationaux 2023 sur les pratiques des droits de l'homme des États-Unis publiés le 22 avril, Pham Thu Hang a déclaré que même si le rapport annuel du Département d'État américain sur les droits de l'homme reflète les réalisations et les progrès du Vietnam dans la protection des droits de l'homme, il est regrettable qu'il a continué à faire plusieurs évaluations non objectives basées sur des informations inexactes sur la situation réelle au Vietnam.

Elle a déclaré que les droits fondamentaux et les libertés des personnes sont reconnus dans la Constitution du Vietnam, protégés et promus par des documents juridiques spécifiques et exercés dans la pratique.

Le Vietnam a engagé, est et continuera de s'engager dans des discussions franches, ouvertes et constructives avec les États-Unis sur des questions de points de vue divergents afin de renforcer la compréhension mutuelle et ainsi contribuer de manière plus positive au partenariat stratégique intégral entre les deux pays, a déclaré la porte-parole.

