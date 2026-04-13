Les principaux enjeux socio-économiques au centre d’une conférence nationale

Sous la direction du Parti, grâce au contrôle coordonné de l’Assemblée nationale et à la gouvernance résolue et flexible du gouvernement et du Premier ministre, le Vietnam a obtenu des résultats importants et globaux malgré un contexte mondial complexe.

>> Conférence pour la mise en œuvre de la Résolution du 2e plénum du Parti

>> Renforcer le travail politique et idéologique au sein du Parti

>> L’aspiration au développement sera transformée en une force réelle

>> Une nouvelle impulsion à la lutte contre la corruption et le gaspillage

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Le plan quinquennal de développement socio-économique, de finances nationales, de gestion de la dette publique et d’investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030 a été mis en avant lors d’une conférence nationale organisée lundi 13 avril pour étudier, diffuser et mettre en œuvre les documents du 2e plénum du Comité central du Parti (XIVe mandat).

S’exprimant lors de la conférence, Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission des politiques et des stratégies, a présenté les points essentiels de la conclusion 18 du Comité central du Parti, publiée le 2 avril, relative au plan de développement. Cette conclusion définit les grandes orientations visant à atteindre une croissance économique à deux chiffres au cours de la période à venir.

Il a noté que la période 2021-2025 s’est déroulée dans un contexte mondial complexe, marqué par des opportunités et des défis étroitement liés, et où les difficultés ont persisté. Toutefois, grâce à l’action directe du Parti, au contrôle coordonné de l’Assemblée nationale et à la gouvernance à la fois efficace et flexible du gouvernement et du Premier ministre, le Vietnam a obtenu des résultats importants et globaux. Le pays a atteint, voire dépassé, 22 des 26 objectifs socio-économiques clés, couvrant l’ensemble des indicateurs sociaux.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

La stabilité macroéconomique a été globalement maintenue, les principaux équilibres économiques ont été préservés et la croissance a fortement rebondi. Le produit intérieur brut (PIB) du pays a progressé de 8,02% en 2025, avec un taux de croissance moyen de 6,2% sur cinq ans.

La taille de l’économie est passée de 346 milliards de dollars en 2020 à 514 milliards de dollars en 2025, plaçant le Vietnam au 32e rang mondial. Le PIB par habitant a atteint 5.026 dollars, ce qui le situe parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur. L’inflation, les déficits budgétaires et les indicateurs de la dette publique sont restés maîtrisés.

Des progrès significatifs ont également été enregistrés dans la mise en œuvre d’avancées stratégiques, la résolution d’inefficacités persistantes dans les projets d’investissement et les institutions financières fragiles, ainsi que dans le développement des infrastructures.

Le développement des ressources humaines, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique ont enregistré des progrès significatifs. La protection sociale a été assurée, le niveau de vie s’est amélioré et la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères ont été renforcées.

Nguyên Thanh Nghi a toutefois reconnu que les fondements macroéconomiques ne sont pas encore véritablement solides et que la productivité, la compétitivité et la résilience de l’économie demeurent limitées. La contribution des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique à la croissance reste modeste.

Les cadres institutionnels nécessaires à la mobilisation efficace des investissements privés et étrangers restent à développer. La planification des investissements publics n’a pas systématiquement accordé la priorité à une efficacité socio-économique globale, et les défis environnementaux persistent. Les capacités de mise en œuvre à différents niveaux n’ont pas suivi le rythme des besoins de développement.

Pour la période 2026-2030, la situation mondiale devrait devenir de plus en plus complexe et imprévisible, notamment en raison des conflits persistants au Moyen-Orient qui perturbent les chaînes d’approvisionnement et font grimper les coûts de l’énergie et des transports. Ces facteurs constituent des défis directs pour les objectifs de développement du Vietnam.

Sur la base d’une évaluation approfondie, le Comité central du Parti a convenu d’objectifs clés visant à atteindre une croissance à deux chiffres, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques à long terme du pays, à savoir devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne, atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur et se hisser parmi les 30 premières économies mondiales d’ici à 2030.

À cette fin, la conclusion définit 51 indicateurs clés et identifie quatre grands axes de travail et de solutions, couvrant le développement socio-économique, les finances publiques, la gestion de la dette publique et l’investissement public à moyen terme.

Concernant le développement socio-économique, les mesures prioritaires comprennent le renforcement de la cohésion des mentalités, de la sensibilisation, des aspirations et des actions, l’amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre, la poursuite des réformes institutionnelles et la transition vers un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Les efforts porteront également sur la restructuration des industries, le développement de nouveaux modèles économiques, la garantie de la stabilité macroéconomique, la diversification des chaînes d’approvisionnement et des flux de capitaux, l’amélioration de l’éducation et des ressources humaines, la promotion du développement culturel et la modernisation des infrastructures.

En matière de finances publiques, la stratégie met l’accent sur une gestion budgétaire efficace, la mise en place d’un système fiscal transparent et moderne, et la mobilisation de ressources financières diversifiées. L’utilisation efficiente des biens publics et les mesures de réduction des coûts dans les infrastructures administratives sont également privilégiées.

La gestion de la dette publique est considérée comme une priorité transversale à long terme pour garantir la sécurité financière nationale. Les mesures comprennent le renforcement de la gestion des risques, l’amélioration de la transparence et l’adoption de stratégies d’emprunt flexibles, en adéquation avec la gestion budgétaire.

L’investissement public à moyen terme est présenté comme un moteur essentiel de la croissance. Le plan préconise une allocation plus ciblée des ressources aux projets nationaux clés, une réduction d’au moins 30% du nombre de projets par rapport à la période précédente et un renforcement des partenariats public-privé. Améliorer l’efficacité des investissements et lutter contre le gaspillage et la corruption figurent également parmi les objectifs principaux.

Nguyên Thanh Nghi a également souligné que la mise en œuvre effective de la conclusion 18 nécessitera des actions proactives, flexibles et axées sur les résultats, ainsi que la participation active du monde des affaires et du public, afin de favoriser un développement socio-économique rapide et durable dans les années à venir.

VNA/CVN