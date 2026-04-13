Une nouvelle impulsion à la lutte contre la corruption et le gaspillage

Le 13 avril au matin à Hanoï, dans le cadre de la conférence nationale consacrée à l'étude et à la mise en œuvre de la Résolution du 2 e plénum du Comité central du Parti, Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des affaires intérieures, a présenté un exposé sur le renforcement de la direction du Parti dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines dans la nouvelle période.

>> Renforcer le travail politique et idéologique au sein du Parti

>> L’aspiration au développement sera transformée en une force réelle

>> Repositionner l’inspection, la surveillance et la discipline du Parti

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Soulignant les résultats obtenus au cours de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution du 3e plénum du Comité central du Parti du Xe mandat, il a estimé que la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines avait été menée de manière déterminée et sans exception.

Elle a contribué à renforcer la solidité du Parti et du système politique, à maintenir la stabilité politique et à soutenir le développement socio-économique, tout en consolidant la confiance de la population, a-t-il affirmé.

Elle a bénéficié d’un large soutien de la population et est devenue un mouvement fort. La discipline au sein du Parti et le contrôle du pouvoir ont été renforcés, avec des sanctions appliquées à la fois sur le plan du Parti, de l’administration et du pénal.

Pour la première fois, le Parti a adopté cinq règlements sur le contrôle du pouvoir et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines dans plusieurs domaines, notamment la gestion des cadres, le contrôle et la discipline, les activités judiciaires, l’élaboration des lois ainsi que la gestion des finances et des biens publics.

À la fin du XIIIe Congrès du Parti, le Bureau politique a adopté plusieurs résolutions importantes, notamment sur le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, la réforme du travail législatif et le développement du secteur privé, ainsi que des conclusions visant à lever les difficultés liées aux projets fonciers.

Selon le chef de la Commission centrale des affaires intérieures, dans la nouvelle phase de développement, la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines doit aller de pair avec les objectifs de développement socio-économique, contribuant à atteindre l’objectif de faire du Vietnam, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé, doté d’une gouvernance nationale intègre, transparente et moderne.

Une nouvelle approche de la résolution n°04 vise à concilier la lutte ferme contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines et le soutien au développement socio-économique. Elle prévoit un traitement strict et rapide, sans exception, tout en garantissant une approche objective et adaptée au contexte, en privilégiant la récupération des avoirs et la réparation des préjudices.

La résolution met l’accent sur un passage de la répression à la prévention à la source, en visant à réduire la corruption par l’éducation et une culture d’intégrité, à l’empêcher par des mécanismes transparents, à la dissuader par un contrôle strict du pouvoir et des sanctions, et à en limiter les motivations par des politiques de rémunération appropriées.

La résolution n°04 du 2e plénum du Comité central du XIVe mandat revêt une importance majeure, illustrant la volonté du Parti de poursuivre résolument la lutte contre la corruption dans la nouvelle période. Elle vise à renforcer la solidité et l’intégrité du Parti et du système politique, au service du peuple et du développement socio-économique.

Le chef de la Commission centrale des affaires intérieures a appelé les organisations du Parti à mettre en œuvre rigoureusement cette résolution.

VNA/CVN