La province de Hung Yên mise sur le stockage d’énergie par batteries

Le Vietnam franchit un cap stratégique dans sa transition énergétique avec la mise en service d’une usine de systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) dans la province de Hung Yên (Nord). Ce projet témoigne de la volonté de développer une filière industrielle locale tout en réduisant la dépendance aux importations.

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L’entreprise GG Power vient de lancer son usine de production de système de stockage d’énergie par batteries implantée dans la zone industrielle n°5 de Xuân Truc. Doté d’un investissement initial de 300 milliards de dôngs, le site figure parmi les premiers du genre au Vietnam à être conçu selon des standards internationaux rigoureux.

Photo : CTV/CVN

S’étendant sur 1,2 ha, l’installation comprend une usine moderne de deux étages ainsi qu’un centre de recherche et développement. Avec une capacité de production estimée à 5 GWh par an, le complexe vise à répondre à une large gamme de besoins : des solutions domestiques aux applications industrielles et aux projets d’envergure liés aux réseaux électriques.

Le niveau d’automatisation dépasse les 90%, permettant un contrôle précis de la qualité à chaque étape de fabrication. Sur le plan technologique, GG Power bénéficie d’un transfert de savoir-faire du groupe Goldwind, facilitant la maîtrise des processus de R&D et l’optimisation du système de gestion de l’énergie (EMS), conçu pour s’adapter aux spécificités du réseau électrique vietnamien tout en garantissant la sécurité des données.

Un levier stratégique

Lors de la cérémonie, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a souligné le rôle incontournable des systèmes de stockage dans le développement des énergies renouvelables. Face à l’intermittence des sources vertes, ces technologies deviennent essentielles pour stabiliser le réseau et optimiser l’utilisation de l’électricité.

Au Vietnam, la demande en solutions de stockage s’intensifie, notamment pour faire face aux fluctuations de production et aux surcharges du réseau. Pourtant, le marché reste largement tributaire des équipements importés. Dans ce contexte, les orientations fixées par la directive n°10/CT-TTg et le Plan directeur de l'électricité VIII prévoient un déploiement massif des systèmes BESS, avec des besoins estimés entre 10 et 16 GW dans les années à venir.

À l’échelle mondiale, le marché du stockage connaît une croissance rapide, avec un taux annuel moyen projeté de 28,3 % d’ici 2030. L’émergence de capacités industrielles locales apparaît donc comme une condition clé pour intégrer les chaînes de valeur énergétiques globales.

Vers une industrie de l’énergie verte

Au-delà de la production, GG Power affiche une ambition claire : maîtriser les technologies clés du stockage énergétique. Son président-directeur général, Bùi Xuân Binh, insiste sur une stratégie fondée sur l’innovation, les investissements en R&D et les partenariats internationaux.

Photo : CTV/CVN

"L’objectif n’est pas seulement de fabriquer des équipements, mais de développer une expertise complète, du système de contrôle à l’intégration globale des solutions", affirme-t-il, évoquant un parcours exigeant mais nécessaire pour bâtir une nouvelle industrie énergétique nationale.

Le projet prévoit déjà une seconde phase d’investissement, également estimée à 300 milliards de dôngs, afin d’étendre les capacités de production et de renforcer la chaîne d’approvisionnement. Pour les autorités locales, dont le vice-président du Comité populaire provincial Lê Quang Hoà, cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de Hung Yên à l’horizon 2030, avec une vision à long terme axée sur l’industrie de haute technologie.

Thao Nguyên/CVN