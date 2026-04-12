Vietnam - Cambodge : Lâm Dông renforce les passerelles économiques

Le 11 avril à Phnom Penh, Comité populaire de Lâm Dông, en coordination avec l’ambassade du Vietnam au Cambodge, a organisé conférence de promotion visant à renforcer les liens d’affaires, dynamiser les échanges commerciaux et encourager un tourisme durable et mutuellement bénéfique entre les pays.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire de la province de Lâm Dông, en coordination avec l’ambassade du Vietnam au Cambodge, a organisé le 11 avril à Phnom Penh une conférence de promotion du commerce, du tourisme et de l’investissement de Lâm Dông 2026, visant à renforcer les liens entre les entreprises des deux pays, à stimuler les échanges commerciaux et à promouvoir un développement touristique durable et mutuellement bénéfique.

La conférence a réuni des représentants de l’ambassade du Vietnam, des autorités cambodgiennes, dont les ministères du Commerce et du Tourisme, la Chambre de commerce du Cambodge, l’Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA), ainsi que plus de 100 entreprises des deux pays.

S’exprimant lors de l’événement, le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huu Phu, a souligné l’importance concrète de cette initiative pour le renforcement de la coopération économique bilatérale. Il a indiqué que l’organisation proactive de cet événement par la province de Lâm Dông témoignait de sa volonté d’approfondir son intégration internationale et de diversifier ses marchés et partenaires.

Les relations d’amitié traditionnelle et de coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge continuent de se consolider, en particulier dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, caractérisés par une forte complémentarité. Les deux pays se sont fixé pour objectif d’atteindre un volume d’échanges commerciaux de 20 milliards de dollars, conformément aux orientations de leurs dirigeants.

Bénéficiant d’une position géographique stratégique, la province de Lâm Dông constitue un point de connexion entre les régions économiques dynamiques du Vietnam et celles du Cambodge. Elle s’oriente vers la construction de chaînes de valeur intégrées reposant sur trois piliers : l’industrie moderne, l’agriculture de haute technologie et les services touristiques de qualité.

Photo : VNA/CVN

Les représentants de la VCBA ont souligné le caractère stratégique de cette conférence, qui offre une plateforme pour renforcer les liens entre les entreprises, identifier de nouvelles opportunités de coopération et élargir les perspectives de développement.

À cette occasion, plusieurs mémorandums d’accord ont été signés, notamment entre le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Lâm Dông et la compagnie aérienne Air Cambodia, en vue d’étudier l’ouverture d’une liaison directe entre Phnom Penh et Lâm Dông. D’autres accords ont également été conclus entre des entreprises touristiques des deux pays.

Les entreprises de Lâm Dông ont présenté leurs produits phares, notamment le café, l’artichaut et divers produits agricoles transformés, ainsi que des offres touristiques, contribuant à promouvoir l’image de la province.

La conférence a ainsi permis d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération économique entre le Vietnam et le Cambodge, en renforçant les connexions directes entre les entreprises et en ouvrant des perspectives concrètes pour les années à venir.

VNA/CVN