Vietnam - Slovaquie : un forum d’affaires pour impulser un nouveau partenariat stratégique

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et son homologue ont coprésidé le 13 avril à Hanoï le Forum d’affaires Vietnam - Slovaquie, placé sous le thème "Promouvoir la coopération économique et élargir les opportunités d’investissement bilatéral".

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Photos : VNA/CVN

L’événement a réuni des représentants des ministères, des secteurs et des organismes de promotion du commerce, ainsi que plus de 400 entreprises des deux pays.

S’appuyant sur 76 années de relations bilatérales solides, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Slovaquie enregistre une croissance stable. En 2025, les échanges commerciaux ont atteint 1,78 milliard de dollars, avec un excédent notable en faveur du Vietnam. Toutefois, ces résultats restent en deçà du potentiel réel des deux économies.

Le Forum devrait permettre de renforcer les connexions, de promouvoir la coopération commerciale et les investissements à la hauteur du partenariat stratégique récemment élevé entre les deux pays, ainsi que du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Union européenne.

Les entreprises slovaques ont exprimé leur volonté de nouer des partenariats avec des acteurs vietnamiens dans des secteurs variés : technologies alimentaires, technologies de l’information et de la communication, technologie verte, énergies renouvelables, télécommunications, industrie mécanique, finance, industrie de défense, santé ou encore cybersécurité.

Prenant la parole, Robert Fico a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux, exprimant sa confiance dans la conclusion d’accords concrets entre entreprises à l’issue du Forum. Il a également réaffirmé l’engagement de la Slovaquie à faciliter la mise en œuvre du partenariat stratégique, tout en saluant la contribution active de la communauté vietnamienne en Slovaquie.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Robert Fico a salué le dynamisme du Vietnam, l’une des économies à la croissance rapide au monde, doté d’objectifs stratégiques clairs à court et long terme fixés lors du XIVe Congrès du Parti, et soutenus par la détermination de sa population.

Dans un contexte international marqué par des perturbations des chaînes d’approvisionnement, il a insisté sur la nécessité d’intensifier la coopération dans des domaines clés tels que l’énergie nucléaire, la fabrication de machines, l'industrie de défense, l’industrie automobile, la cybersécurité ou encore la santé.

La Slovaquie se félicite de promouvoir la coopération en matière de travail, souhaite attirer davantage d’investissements d’entreprises vietnamiennes et envisage l’ouverture d’une liaison aérienne directe Vietnam–Slovaquie. Le Premier ministre Robert Fico a affirmé que son gouvernement faciliterait au mieux les investissements vietnamiens, allégerait les procédures de visa touristique et étudierait l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports officiels vietnamiens.

De son côté, Lê Minh Hung a affirmé que ce Forum traduisait la détermination commune à concrétiser le partenariat stratégique bilatéral. Il a souligné que la Slovaquie pourrait devenir une porte d’entrée stratégique vers le marché européen pour les produits vietnamiens, tandis que le Vietnam constitue une passerelle vers l’ASEAN pour les entreprises slovaques.

Les deux gouvernements se sont engagés à créer des conditions favorables afin de permettre aux entreprises des deux pays d’intensifier leur coopération et de s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales.

Le Premier ministre vietnamien a également présenté les grandes orientations de développement du pays : perfectionnement institutionnel, simplification administrative, développement des infrastructures stratégiques et formation des ressources humaines. Le Vietnam ambitionne notamment une croissance annuelle moyenne supérieure à 10% pour la période 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

Insistant sur le rôle clé de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, il a appelé à renforcer la coopération dans les domaines de l’industrie manufacturière, des hautes technologies, des énergies renouvelables, de la logistique, ainsi que de l’éducation et de la formation.

Réaffirmant l’engagement du Vietnam à offrir un environnement favorable aux investisseurs étrangers, Lê Minh Hung a assuré que le gouvernement accompagnerait les entreprises et protégerait leurs intérêts légitimes.

À cette occasion, sous la présence des deux Premiers ministres, sept protocoles d’accord ont été signés entre entreprises des deux pays, couvrant des secteurs tels que l’industrie manufacturière, la technologie, la santé, la finance, les infrastructures, l’immobilier, l’environnement et le développement de zones industrielles.

VNA/CVN