Des hélicoptères pour l’aide d’urgence dans les zones inondées de Nghê An

Face aux inondations graves survenues dans l'ouest de la province de Nghê An (Centre), le 24 juillet, le ministère de la Défense a dépêché deux hélicoptères pour acheminer des vivres, de l'eau potable, des médicaments et des gilets de sauvetage vers les zones isolées.

Photo : VNA/CVN

Les inondations graves dans l'ouest de Nghê An ont emporté trois ponts suspendus et gravement endommagé la route nationale 7A, un axe vital désormais coupé par des glissements de terrain et des crues. Les secours par voie terrestre sont impossibles.

Le 24 juillet, le ministère de la Défense a dépêché deux hélicoptères de la Compagnie d'hélicoptères du Nord et du Régiment 916 pour acheminer des vivres, de l'eau potable, des médicaments et des gilets de sauvetage vers les zones isolées. Les approvisionnements sont largués en cinq points des communes de Muong Xen, Muong Tip, Nhôn Mai, My Ly et Bac Ly.

Le général de division Hà Tho Binh, commandant de la Région militaire 4, a déclaré que les missions d'hélicoptères se poursuivraient en fonction des conditions d'inondation, s'engageant à fournir des fournitures suffisantes aux populations touchées.

À ce jour, plus de 9.000 foyers restent isolés, trois décès et quatre blessés ont été signalés. Les opérations de secours continueront sans interruption pour garantir l'accès aux ressources essentielles.

VNA/CVN