L’Audit d’État du Vietnam et la Cour des comptes du Sénégal scellent leur coopération

Photo : VNA/CVN

Cette séance de travail s’inscrivait dans le cadre de la visite officielle au Sénégal du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Mamadou Faye a présenté un aperçu de la situation économique, politique et sociale actuelle du Sénégal et a présenté le rôle et le fonctionnement de la Cour des comptes. Il a décrit la Cour des comptes du Sénégal comme la plus haute juridiction financière du Sénégal, chargée de superviser, d’inspecter et d’évaluer l’utilisation des budgets et des biens publics.

Pour sa part, Ngô Van Tuân a informé son homologue des récentes activités de l’Audit d’État du Vietnam et a exprimé son souhait de renforcer la coopération et d’échanger des expériences en matière d’audit public avec ses homologues sénégalais.

S’exprimant lors de la réunion, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai a souligné l’amitié de longue date et la solide coopération entre le Vietnam et le Sénégal, malgré la distance géographique.

Il a souligné que la communauté vietnamienne au Sénégal compte environ 3.000 personnes et a souligné la popularité du Vovinam, art martial traditionnel vietnamien, dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam a félicité le Sénégal pour ses récentes réalisations et s’est dit confiant quant au renforcement des liens bilatéraux dans divers domaines au cours des prochaines années. À cette occasion, il a également informé les hôtes des performances économiques du Vietnam au premier semestre 2025.

Il a souligné que le Parti et l’État vietnamiens appréciaient hautement les activités de l’Audit d’État, notamment en ce qui concerne la préservation de la transparence budgétaire et le renforcement de la confiance des partenaires internationaux dans les efforts de coopération économique du Vietnam.

Bien qu’il s’agisse de leur premier engagement formel, les responsables des deux organismes ont convenu du potentiel d’une coopération efficace dans un avenir proche. Ils ont exprimé leur intérêt pour un partage d’expertise dans des domaines d’intérêt commun, tels que l’application des technologies à l’audit et les pratiques d’audit favorisant le développement durable.

Photo : VNA/CVN

Il a également exprimé l’espoir que les deux parties continuent de se soutenir mutuellement dans le cadre de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), afin de promouvoir le développement durable et de valoriser le rôle des institutions supérieures de contrôle des finances publiques.

Lors de la session, Mamadou Faye a proposé de nouveaux domaines de coopération, notamment les audits liés au changement climatique, à la transformation numérique, à la surveillance des finances publiques dans les environnements numériques et aux applications pilotes de l’intelligence artificielle en audit.

À l’issue de la séance de travail, les responsables des deux organismes ont signé un protocole d’accord, ouvrant la voie à une coopération dans un large éventail de domaines.

VNA/CVN