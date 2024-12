Les pierres gravées racontent l’histoire du patrimoine du Temple de la Littérature

Plus connu sous le nom de Temple de la Littérature, le Van Miêu à Hanoï a encore une deuxième fonction. Il a été pendant des siècles le Collège des enfants de la nation, formant l’élite du pays.

Suite au succès du circuit nocturne "Quintessence de l’éducation", le Centre d’activités culturelles et scientifiques du Van Miêu vient de lancer un autre projet novateur. Un film 3D mapping, "Sử đá lưu danh" (L’histoire des pierres gravées) est ainsi programmé pour être projeté lors de circuits nocturnes.

Le tour de nuit au Temple de la Littérature - Collège des enfants de la nation possède un attrait particulier, car les visiteurs peuvent non seulement découvrir la beauté du patrimoine culturel vietnamien dans l’atmosphère mystérieuse de la nuit, mais aussi admirer un jeu de lumières impressionnant, réalisé grâce à des technologies modernes aux couleurs variées.

Après avoir visionné le film 3D mapping "L’histoire des pierres gravées", Nguyên Van Vu, un Hanoien, a fait part de ses émotions. "Je trouve que ce circuit nocturne au Temple de la Littérature est une excellente initiative. Ce film est un beau prolongement du circuit précédent, +Quintessence de l’éducation+. Il raconte l’histoire des stèles des docteurs, qui sont exposées ici", dit-il.

La technologie 3D Mapping, avec sa combinaison harmonieuse et créative de sons, lumières et effets spéciaux, explique l’attractivité de "L’histoire des pierres gravées". Le film raconte l’histoire d’une tortue qui part à la recherche des valeurs cachées sous les pierres immobiles des 82 stèles des docteurs. L’animal découvre que chaque stèle est en fait un livre d’histoire consacré aux concours mandarinaux impériaux et à leurs lauréats. C’est en tout cas ce qu’a cherché à reproduire Truong Quôc Toàn, le scénariste du film.

"Nous souhaitons proposer aux spectateurs une nouvelle image, une perspective différente sur les 82 stèles des docteurs conservées au Temple de la Littérature. Depuis toujours, les touristes passent devant ces stèles sans s’y attarder. Nous voulons que tout le monde comprenne que chaque stèle est un livre d’histoire sur les concours mandarinaux, sur l’élite intellectuelle et sur le système éducatif du vieux Vietnam. Et comme tout livre d’histoire, il faut s’arrêter un moment pour l’ouvrir et découvrir les valeurs qu’il renferme", partage-t-il.

Produit technologique mais riche en émotion, ce film va droit au cœur des spectateurs. Et pour des professionnels du tourisme comme Doàn Hà, employée de l’agence de voyage Hospitalité Vietnam, il mérite d’être promu auprès des touristes étrangers.

"+L’histoire des pierres gravées+ nous donne une idée du difficile parcours de l’éducation, des premiers pas jusqu’à la gloire finale. Les effets audiovisuels créent une atmosphère à la fois héroïque et vibrante. J’en parlerai certainement avec nos clients. Nous allons faire de ce film une attraction majeure pour les touristes étrangers désireux d’effectuer une visite nocturne au Temple de la Littérature", affirme-t-elle.

Selon Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, "L’histoire des pierres gravées" raconte le patrimoine, mais d’une manière moderne et accessible aux visiteurs de tous âges, en particulier les jeunes.

"+L’histoire des pierres gravées+ est une suite de +Quintessence de l’éducation+. Nous espérons qu’avec ce film et ceux à venir utilisant des technologies innovantes, les visiteurs pourront mieux saisir la diversité des valeurs du Temple de la Littérature. Nous souhaitons particulièrement que les jeunes et les familles soient nombreux à faire ce tour nocturne. Cela permettra de perpétuer les traditions et d’encourager les jeunes dans leur quête du savoir", déclare-t-il.

Le film "L’histoire des pierres gravées" a été projeté pour la première fois le 1er décembre dernier. Désormais, ses horaires de projection sont à 20h, 21h et 22h, les mercredis, samedis et dimanches.

