Faire des chants populaires ví et giam un produit touristique unique

La province de Nghê An s’efforce d’intégrer les chants populaires ví et giam dans le tourisme, afin d’en faire un produit distinctif. Cette orientation vise à promouvoir les valeurs de ce patrimoine culturel et à stimuler le développement socio-économique local.

Photo : VNA/CVN

Dix ans après leur inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, les chants populaires ví et giam de Nghê Tinh sont profondément enracinés dans la conscience des communautés des provinces de Nghê An et Hà Tinh (Centre), au point de devenir une part essentielle de la vie des habitants.

Des représentations en plein air

Depuis 2022, chaque week-end, l’espace de la rue piétonne de la ville de Vinh, province de Nghê An, accueille des spectacles de ví et giam organisés par le Centre des arts traditionnels de la province, en collaboration avec les clubs de chanteurs locaux. Ces représentations plongent habitants et visiteurs dans des airs traditionnels, portés par les voix douces et mélodieuses des artistes. Le décor, inspiré de l’image d’un village avec son banian, son quai, sa cour de maison commune et son métier à tisser, crée une atmosphère unique et mémorable.

Hà Thúy Phuong, une touriste originaire de Dà Lat, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), témoigne : “Lors de notre voyage pour visiter la terre natale du Président Hô Chi Minh dans la province de Nghê An, nous avons eu la chance d’assister à une représentation de +ví+ et +giam+ dans cette rue piétonne de la ville de Vinh. Je trouve que ces chants folkloriques reflètent profondément l’identité culturelle locale et séduisent par leur style, qui permet une improvisation selon le contexte. C’est intéressant et relaxant d’écouter ces mélodies”.

Au Festival du Temple de Qua Son, des chanteurs du Club de chants folkloriques de la commune de Bôi Son, district de Dô Luong, interprètent ces airs dans une barque, sur la rivière, pour le plaisir des visiteurs. Immergés dans un cadre paisible au cœur de la rivière, ces artistes puisent leur inspiration dans la nature et les scènes de la vie quotidienne environnantes, leur permettant de sublimer leurs performances.

L’“Artisan Émérite” Nguyên Manh Cuong, président du Club de chants populaires ví et giam de la commune de Bôi Son, explique que son club a participé à de nombreux événements culturels et touristiques, ainsi qu’à divers festivals, tant dans la province qu’à l’extérieur. Ces activités jouent un rôle important dans la large promotion des airs ví et giam. Depuis leur reconnaissance par l’UNESCO, Nghê An s’engage à préserver et valoriser ces chants. Chaque année, lors du Nouvel An lunaire, ces mélodies sont intégrées à des programmes tels que “Bienvenue à la Nouvelle Année” ou à des événements de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme, comme le programme “Rentrer à la région du patrimoine”.

Photo : VNA/CVN

Lors des festivals traditionnels de districts comme Nam Dàn, Dô Luong ou Thanh Chuong, des spectacles gratuits de ví et giam sur des bateaux attirent un large public, offrant une expérience culturelle inoubliable. De nombreuses localités ont également créé des clubs pour perpétuer cette tradition.

Promotion du patrimoine

Depuis 2023, le Musée provincial de Nghê An, en collaboration avec le Centre des arts traditionnels, a organisé plus de 20 représentations gratuites, attirant des milliers de visiteurs. L’“Artisan Émérite” Lê Duc Lam, chef de la Troupe d’interprétation de ví et giam du Centre, annonce que prochainement, en plus des spectacles réguliers organisés dans la rue piétonne de la ville de Vinh, le Centre proposera des représentations nocturnes au Musée provincial de Nghê An. Cette initiative a pour objectif de renforcer la promotion et la diffusion de ces chants auprès des touristes, tant nationaux qu’internationaux.

Dans le cadre du projet de préservation et de valorisation des chants populaires ví et giam, le Centre des arts traditionnels de Nghê An soutient la formation de troupes au sein d’hôtels et restaurants et organise des cours dirigés par des artistes chevronnés. Ces initiatives visent à transmettre le savoir et la passion aux jeunes générations, garantissant ainsi la pérennité de cet héritage culturel.

Nguyên Manh Cuong, directeur du Service du tourisme de Nghê An, affirme: “L’intégration des chants populaires +ví+ et +giam+ dans les activités touristiques est incluse dans le Plan d’aménagement des sites historiques et culturels de la province à l’horizon 2030. Nous veillons également à inclure cette forme d’art dans les programmes de promotion de l’investissement et à investir dans des spectacles pour les rendre encore plus attractifs”.

Par ailleurs, Nghê An prévoit de soutenir davantage les artistes, d’améliorer l’enseignement des ví et giam dans les écoles et de renforcer le rôle des artistes dans leur transmission au sein des communautés locales.

Linh Thao/CVN