Les Philippines subissent de lourds dégâts après une série de typhons

Le ministère philippin de l’Agriculture a annoncé le 28 septembre que le typhon Mitag et le super-typhon Ragasa, qui avaient frappé ce mois-ci, avaient causé jusqu’à 1,38 milliard de pesos (environ 24 millions de dollars américains) de dommages au secteur agricole de ce pays d’Asie du Sud-Est.

>> Typhon Ragasa : suspension des sorties en mer et évacuations préventives

>> Le Sud de la Chine à l'heure du nettoyage après le passage du typhon Ragasa

>> Philippines : 400.000 évacués et 3 morts au passage de le tempête Bualoi

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Près de 55.560 agriculteurs et travailleurs agricoles ont été affectés, avec plus de 47.700 hectares de terres cultivées endommagées. Selon les premières estimations, les pertes agricoles dues aux typhons s’élèvent à près de 110.000 tonnes, comprenant du riz, du maïs, des cultures de grande valeur ainsi que de la volaille et du bétail.

Ce chiffre n’inclut pas encore les pertes agricoles causées par le typhon Bualoi, qui vient de balayer de nombreuses zones agricoles clés du centre des Philippines ces derniers jours.

Selon le Conseil national philippin de gestion et de réduction des risques de catastrophe (National Disaster Risk Reduction and Management Council - NDRRMC), les trois typhons Mitag, Ragasa et Bualoi ont fait au moins 26 morts et 14 disparus. Plus de 738.000 ménages, soit l’équivalent de 2,79 millions de personnes, ont été touchés dans tout le pays en raison de fortes pluies prolongées, d’inondations et de glissements de terrain.

VNA/CVN