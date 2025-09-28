Le bilan s'élève à 38 morts au terme d'une bousculade dans le Sud de l'Inde

Le bilan d'une bousculade survenue samedi 27 septembre lors d'un rassemblement politique dans le Sud de l'Inde s'élève à 38 morts, dont la plupart sont des femmes et des enfants, selon les médias.

Photo : ANI/VNA/CVN

La bousculade s'est produite dans l'État du Tamil Nadu lors d'un rassemblement organisé par l'acteur Vijay en soutien à son parti politique Tamilaga Vettri Kazhagam.

V. Senthil Balaji, haut responsable politique du parti au pouvoir dans l'État, le Dravida Munnetra Kazhagam, a déclaré que 46 blessés ont été admis dans un hôpital privé, tandis que 12 autres sont soignés dans un établissement public.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé ses condoléances pour les pertes humaines, qualifiant l'incident de "profondément attristant" dans un message publié sur X.

"Mes pensées vont aux familles qui ont perdu des êtres chers. Je leur souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve difficile. Je prie pour un prompt rétablissement de toutes les personnes blessées", a-t-il déclaré.

Xinhua/VNA/CVN