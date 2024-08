Les pays européens conseillent à leurs ressortissants de quitter le Liban

>> Multiplication des appels à quitter le Liban

>> Le Hezbollah tire dizaines de roquettes sur le Nord d'Israël

>> Les Vietnamiens invités à ne pas voyager au Liban, en Iran et en Israël

Photo : AFP/VNA/CVN

"Dans un contexte sécuritaire très volatile, nous attirons à nouveau l'attention des ressortissants français, en particulier ceux de passage, sur le fait que des vols commerciaux directs et avec escales vers la France sont encore disponibles, et nous les invitons à prendre leurs dispositions maintenant pour quitter le Liban dès que possible", a déclaré dimanche 3 août le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Air France et Transavia France ont décidé de prolonger la suspension de leurs vols vers Beyrouth jusqu'à jeudi 8 août au moins.

Un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a réitéré l'appel urgent lancé à la fin du mois dernier à tous les Allemands pour qu'ils quittent le Liban. Cinq cents personnes se sont dès lors inscrites sur une liste de préparation à la crise, ce qui porte à 1.800 le nombre total d'Allemands inscrits.

Aux Pays-Bas, le ministère des Affaires étrangères a émis une alerte rouge au voyage pour le Liban, conseillant aux ressortissants néerlandais d'éviter de se rendre dans le pays.

Le ministère polonais des Affaires étrangères a également déconseillé à ses citoyens de se rendre au Liban. Vendredi dernier, la compagnie aérienne polonaise LOT a annoncé l'annulation de huit vols au départ de Varsovie à destination du Liban et d'Israël, ainsi que des vols de retour.

Le ministère croate des Affaires étrangères et européennes a appelé lundi les citoyens croates au Liban à quitter le pays, selon un communiqué publié sur X.

Le ministère slovène des Affaires étrangères a conseillé à ses citoyens au Liban de quitter le pays.

La Norvège et la Suède ont également demandé à leurs citoyens de quitter le Liban, tandis que la Finlande a recommandé d'éviter tout voyage au Liban.

Xinhua/VNA/CVN