Algérie : 23 espaces de meetings et 185 sites d’affichage pour la campagne à Ghardaïa

Vingt-trois espaces et 185 sites d'affichage ont été retenus pour les besoins de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris dimanche 4 août auprès de la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Les 23 espaces réservés aux meetings de campagne sont constitués pour la plupart de salles de conférences des différents établissements culturels et de jeunesse ainsi que l'unique salle de cinéma (Le M'zab) existante encore au chef-lieu de wilaya, a affirmé le délégué de wilaya de l'ANIE, Cheikh Ouled Belkheir.

Aussi, pas moins de 185 sites d'affichage, repartis sur l'ensemble des lieux publics très fréquentés par la population dans les dix communes que compte la wilaya, ont été mis à la disposition des candidats à la prochaine élection présidentielle, a-t-il. Et d'ajouter que plus de 20.000 affiches de sensibilisation sur la nécessité d'accomplir son devoir de citoyen et de voter ont été distribuées dans les différentes communes de la wilaya.

Toutes les conditions ont été réunies pour le bon déroulement de l'élection présidentielle du 7 septembre, a affirmé le même responsable de l'ANIE, en soulignant que son institution veille au respect stricte de la loi concernant la campagne électorale et l'affichage. Le fichier électoral de la wilaya de Ghardaïa compte 201.185 électeurs, dont 3.637 nouvellement inscrits, répartis sur 120 centres électoraux coiffant 585 bureaux de vote, selon les données de l'ANIE.

