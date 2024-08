Multiplication des appels à quitter le Liban

Après les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France a appelé dimanche 4 août ses ressortissants à quitter immédiatement le Liban face aux craintes d'une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre, après l'assassinat du chef du Hamas et du commandant du Hezbollah.