Le Hezbollah tire dizaines de roquettes sur le Nord d'Israël

Des vidéos partagées en ligne ont montré que le système de défense antimissile israélien Dôme de fer avait intercepté plusieurs missiles au-dessus du Nord du pays.

Un drone israélien a ciblé samedi 3 août un petit magasin dans le centre du village de Deir Siriane (Sud-Est) avec deux missiles air-sol, tuant un garçon libanais et blessant six civils, dont trois enfants, ont indiqué des sources militaires libanaises à Xinhua.

Au cours d'un autre incident, un civil libanais a été blessé à la suite d'un raid mené par un drone israélien sur le village de Tayr Harfa, dans le Sud-Ouest du pays, et a été transféré en ambulance vers un hôpital de la ville de Tyr, selon les sources.

Les drones et les avions de guerre israéliens ont effectué six raids samedi après-midi 3 août sur cinq villes et villages du Sud du Liban, et l'artillerie israélienne a bombardé huit villes et villages dans les secteurs est et ouest de la zone frontalière au Sud-Liban avec 30 obus, ont déclaré les sources.

La prudence prévaut au Liban après l'attaque israélienne contre Dahieh, dans la banlieue sud de Beyrouth, qui a coûté la vie à Fouad Chokr, haut commandant militaire du Hezbollah. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé d'apporter une réponse précise et douloureuse au raid israélien "au moment et à l'endroit appropriés".

