Les Philippines et l'Allemagne renforcent leur coopération en matière de défense

Les Philippines et l'Allemagne se sont engagées à signer un accord de coopération en matière de défense cette année, s'engageant à maintenir l'ordre international fondé sur des règles dans la région Asie-Pacifique.

Photo : Inquirer.net

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistoriu, et son homologue philippin Gilberto Teodoro se sont engagés à établir des relations à long terme entre leurs forces armées pour étendre la formation et les échanges bilatéraux, explorer les opportunités d'élargir la coopération bilatérale en matière d'armement et s'engager dans des projets communs lors d'une réunion à Manille dimanche 4 août.

La réunion a eu lieu dans le cadre de la première visite d'un ministre allemand de la Défense aux Philippines, alors que les deux pays célébraient 70 ans de relations diplomatiques.

S'exprimant lors d'une conférence de presse avec son homologue allemand, Gilberto Teodoro a déclaré que les Philippines cherchaient à moderniser leur armée pour renforcer la défense et chercheraient à coopérer avec l'Allemagne dans ce domaine.

VNA/CVN