L'Égypte demande à Israël de se retirer du couloir de Philadelphie

L'Égypte a demandé samedi 3 août à Israël de se retirer du couloir de Philadelphie et du côté palestinien du poste frontière de Rafah et de cesser l'offensive israélienne en cours sur la bande de Gaza assiégée, ont déclaré samedi 3 août à Xinhua des sources égyptiennes sous le couvert de l'anonymat.

>> L'Égypte et l'ONU mettent en garde contre une opération israélienne sur Rafah à Gaza

>> Antony Blinken réitère l'opposition de Washington à une offensive israélienne à Rafah

>> La CIJ ordonne à Israël de cesser "immédiatement" son offensive militaire à Rafah

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les demandes égyptiennes ont été présentées samedi 3 août lors d'une réunion avec une délégation de sécurité israélienne en visite au Caire pour des discussions avec la partie égyptienne sur un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui dirige la bande de Gaza.

Plus tôt dans la journée, une délégation israélienne, comprenant les chefs de l'Agence de sécurité israélienne et du service de renseignement israélien du Mossad, est arrivée au Caire pour des négociations sur un éventuel accord de cessez-le-feu comprenant un échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens, selon les sources.

L'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien du point de passage de Rafah en mai, ce qui a entraîné l'arrêt de l'entrée à Gaza des camions d'aide humanitaire en provenance d'Égypte.

Il s'agit de la première délégation israélienne à se rendre en Égypte suite à l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, mercredi 31 juillet à Téhéran, capitale de l'Iran. Le Hamas a accusé Israël d'avoir perpétré cet assassinat.

L'Égypte, ainsi que le Qatar et les États-Unis, mènent des efforts de médiation pour parvenir à une trêve et à un échange d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas, dans le but d'aboutir à un cessez-le-feu permanent à Gaza.

Xinhua/VNA/CVN