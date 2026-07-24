L’investissement public se redresse et accélère progressivement

L’accélération des décaissements, conjuguée à l’amélioration de l’efficacité de la gestion des investissements publics, est considérée comme une priorité pour atteindre simultanément les objectifs de croissance économique et d’optimisation de l’utilisation des capitaux d’investissement social.

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Afin d’assurer une croissance rapide et durable du pays, l’investissement demeure un moteur essentiel. L’investissement public joue un rôle de capital d’amorçage, induisant un effet d’entraînement dans de nombreux secteurs et industries, et contribuant ainsi positivement à la croissance économique.

Le ministère des Finances a indiqué qu’au cours du premier semestre, les décaissements de capitaux d’investissement public à l’échelle nationale ont dépassé 356 000 milliards de dôngs (13,52 milliards de dollars), soit 35,5% du budget alloué par le Premier ministre. Parmi les localités les plus performantes en la matière, Hanoï se distingue en ayant décaissé 51,8% du budget prévu, soit plus de 62.000 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Ngoc Tu, directeur du département des Finances de Hanoï, a déclaré que la ville avait fait du décaissement des investissements publics une priorité politique et un moteur essentiel de la croissance en 2026 et les années suivantes.

Par conséquent, dès le début, Hanoï a émis des directives et des plans, fixant des objectifs à chaque département, secteur et investisseur, tout en renforçant le contrôle et le suivi de l'avancement de chaque projet et ouvrage.

Pour les projets prioritaires et urgents, les responsables municipaux effectuent régulièrement des inspections sur site, établissent des calendriers pour chaque élément et réaffectent résolument les fonds des projets à faible progression vers ceux présentant un potentiel de décaissement plus élevé.

Selon M. Tu, Hanoï devrait finaliser au troisième trimestre le système de données numériques pour les projets d'investissement public afin de suivre et de gérer en temps réel l'avancement des travaux et les décaissements.

Dans la province d'An Giang, le plan d'investissement public total pour 2026 s'élève à plus de 28.600 milliards de dôngs, dont plus de 8.600 milliards ont été décaissés au cours du premier semestre, soit plus de 32% du plan fixé par le Premier ministre. Concernant plus spécifiquement les projets d'infrastructure liés à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027, le taux de décaissement a dépassé 38%, un chiffre supérieur à la moyenne générale.

Photo : VNA/CVN

Afin d'accélérer le décaissement des capitaux d'investissement public et de contribuer à la réalisation de cet objectif de croissance, An Giang a demandé au gouvernement d'envisager l'amélioration des mécanismes spécifiques pour les projets clés, ainsi que le complément de financement du budget de l'État pour les projets d'infrastructure stratégiques, la transformation numérique et les projets liés à l'APEC.

Lê Thanh Quan, directeur du Département du développement des infrastructures au ministère des Finances, a déclaré que, du point de vue de l'efficacité de l'utilisation des capitaux, la rapidité des décaissements n'est qu'une condition nécessaire ; l'objectif ultime est d'améliorer l'efficacité des investissements.

Selon les données de l'Office général des statistiques, le coefficient ICOR moyen pour la période 2016-2020 était de 6,77 et a légèrement diminué à 6,43 pour la période 2021-2025. De 2024 à 2025, l'indice ICOR montre des signes de ralentissement, atteignant respectivement 5,79 et 5,15.

Lê Thanh Quan a indiqué que, pour ramener l'indice ICOR à 4,5-4,8 pour la période 2026-2030, selon les prévisions, il est nécessaire de poursuivre l'amélioration du cadre juridique, d'améliorer la qualité de la planification, de la préparation des investissements et de la sélection des projets, tout en continuant à restructurer les investissements publics en les concentrant sur des domaines prioritaires et stratégiques.

Il faut aussi renforcer la responsabilisation des dirigeants dans la mise en œuvre, simplifier les procédures administratives et résoudre les obstacles liés à l'approvisionnement, au prix des matériaux ou au dégagement des terrains. Enfin, il convient d'innover dans la gestion des investissements publics, d'intensifier le contrôle du processus de mise en œuvre et de réévaluer régulièrement les investissements, en réaffectant les fonds alloués aux projets dont la mise en œuvre est lente, dont les décaissements sont faibles ou qui ne sont plus nécessaires.

VNA/CVN