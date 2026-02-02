Le PM plaide pour une Foire du Printemps moteur de la consommation nationale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 2 février à Hanoï, la cérémonie d’ouverture de la première Foire du Printemps 2026, placée sous le thème "Connecter la prospérité - Accueillir un printemps rayonnant".

Photo : VNA/CVN

Dans l’atmosphère joyeuse marquant la célébration du 96e anniversaire de la fondation du Parti et l’arrivée du Printemps 2026, ainsi que le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 2 février à Hanoï, la cérémonie d’ouverture de la première Foire du Printemps 2026, placée sous le thème "Connecter la prospérité - Accueillir un printemps rayonnant".

L’événement, organisé au Centre national des expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, se tient du 2 au 13 février et constitue une initiative majeure de promotion commerciale à l’échelle nationale. Il marque le lancement d’une série annuelle de foires nationales, appelées à devenir des rendez-vous structurants pour la stimulation de la consommation intérieure, le développement du marché domestique et la valorisation de la marque "Vietnam" à l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

Avec la participation de quelque 2.500 entreprises et près de 3.000 stands répartis sur plus de 145.000 m² d’espaces couverts et extérieurs, la Foire s’impose comme un événement commercial et culturel d’envergure. Conçue comme un véritable "voyage printanier à travers le Vietnam", elle met en valeur, au sein de huit espaces thématiques, la richesse des produits, des territoires et des identités culturelles du pays, tout en intégrant des activités artistiques et créatives attractives.

S’exprimant lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cet événement s’inscrivait dans la continuité des grands succès récemment enregistrés par le Centre national des expositions, notamment l’exposition "80 ans - Parcours d’Indépendance, de Liberté et de Bonheur" et la toute première Foire d’automne nationale de 2025. Il a salué la mobilisation rapide, efficace et coordonnée des ministères, collectivités locales, entreprises et partenaires, malgré des exigences élevées en matière de qualité et des délais de préparation particulièrement courts.

Le chef du gouvernement a affirmé que la Foire du Printemps devait progressivement devenir une véritable fête nationale de la consommation. Son succès, a-t-il précisé, ne saurait se mesurer uniquement en termes de chiffre d’affaires, mais également à travers sa capacité à fédérer, à connecter et à créer de la valeur durable. Il a appelé à faire de cette manifestation une plateforme commerciale moderne, intégrant les technologies numériques, afin d’améliorer l’expérience des consommateurs et de renforcer les connexions entre les entreprises vietnamiennes et les marchés régionaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de faire de cet événement un espace de valorisation de l’âme des produits vietnamiens et de promotion de la marque nationale. Chaque produit, chaque stand, a-t-il souligné, doit devenir un ambassadeur culturel, reflétant le dynamisme, la créativité, la stabilité et les aspirations au développement durable du Vietnam.

Dans cette optique, il a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce d’assurer les meilleures conditions possibles pour le bon déroulement de l’événement, tout en considérant cette première édition comme une base stratégique pour la normalisation du modèle de foire nationale selon les standards internationaux. Les autorités de Hanoï ont été chargées de garantir un niveau élevé de sécurité, de salubrité et de services, afin d’offrir au public une expérience conviviale et civilisée.

Le Premier ministre a enfin exprimé sa conviction que la Foire du Printemps 2026 constituait une "graine de prospérité" semée dès les premiers jours de l’année, appelée à porter des fruits durables grâce à l’unité, à l’innovation et à l’engagement collectif en faveur du développement d’une économie vietnamienne forte, intégrée et tournée vers l’avenir.

VNA/CVN