Les noms de domaine en ".vn" atteignent 20 fois leur prix de départ

Seize des dix-huit noms de domaine vietnamiens en ".vn" proposés lors de la première session d’enchères, mercredi 18 mars, ont trouvé preneur, alors que les enchères se poursuivent jusqu’à vendredi 20 mars, avec seize domaines disponibles chaque jour, a-t-on appris du Centre d’information du réseau Internet du Vietnam (VNNIC).

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Photo : VNA/CVN

Le prix de départ était fixé à 10 millions de dôngs (380 dollars) par nom de domaine (hors TVA et autres taxes et frais applicables). L’enchère gagnante la plus élevée a atteint 217 millions de dôngs (8.350 dollars), tandis que l’enchère la plus basse équivalait au prix de départ. Un nom de domaine a fait l’objet de 85 tours d’enchères, un record pour cette session.

Selon le VNNIC relevant du ministère des Sciences et des Technologies, les noms de domaine à deux caractères de l’extension ".vn" constituent une ressource précieuse et limitée, prisée pour sa concision, sa mémorisation et son fort potentiel de marque. Les noms de domaine mis aux enchères comprennent plusieurs noms significatifs, divisés en groupes.

Le premier groupe concerne les grandes marques ou leurs abréviations telles que mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn, et a une grande valeur dans la protection et le développement des actifs numériques de la marque.

Le deuxième groupe évoque des secteurs spécifiques, tels que ot.vn (automobile), dd.vn (mobile), fa.vn (finance), gc.vn (golf), ex.vn (import-export), etc., convenable à la construction de marques spécialisées.

Le troisième groupe de noms de domaine suit les tendances culturelles sociales et numériques telles que 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn…, et a un effet de rayonnement dans l’environnement numérique.

De plus, les noms de domaine alphanumériques extrêmement courts tels que p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn… sont considérés comme modernes, adaptés au secteur technologique et prometteurs pour les investissements à long terme.

Il s’agit de la première fois que les noms de domaine nationaux ".vn" sont mis aux enchères en deux phases : la première en mars et la seconde en juin. La première phase s’est déroulée sur trois jours, du 18 au 20 mars, avec 50 noms de domaine nationaux ".vn" à deux caractères proposés aux enchères en ligne.

Cet événement offre aux entreprises, investisseurs, organisations et particuliers l’opportunité d’accéder à des actifs numériques de grande valeur et d’en devenir propriétaires, contribuant ainsi à renforcer leur image de marque, à consolider leur position et à accroître leur valeur dans l’environnement numérique.

Il marque également une avancée significative pour l’exploitation effective des ressources de noms de domaine à forte valeur ajoutée, contribuant ainsi à la promotion du développement de l’économie numérique vietnamienne.

VNA/CVN