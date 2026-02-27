Le Vietnam lance la première vente aux enchères de noms de domaine ".vn"

Le Centre d’information sur le réseau Internet du Vietnam (VNNIC), relevant du ministère de l’Information et des Communications, a annoncé que l’année 2026 marquera une étape inédite avec l’organisation des premières ventes aux enchères de noms de domaine nationaux ".vn".

Ce processus se déroulera en deux phases, la première session étant prévue en mars et la seconde en juin. Pour ce premier volet, 50 noms de domaine rares seront proposés au public lors d’enchères en ligne organisées du 18 au 20 mars.

Le prix de départ pour chaque nom de domaine a été fixé à 10.000.000 dôngs (environ 384 dollars), hors taxe. La liste des noms de domaine mis aux enchères, ainsi que les

informations détaillées et les instructions relatives à la procédure d’enchères, sont publiées à l’adresse : https://daugiatenmien.gov.vn/ et l’inscription et la participation aux enchères s’effectuent via le site : https://vpa.com.vn.

Cette opération garantit les principes de transparence, d'équité et de saine concurrence, offrant ainsi aux entreprises, aux investisseurs, aux organisations et aux particuliers une occasion d'acquérir des actifs numériques de haute valeur.

Selon les experts du VNNIC, les noms de domaine à deux caractères constituent une ressource rare et limitée, appréciée pour leur concision, leur facilité de mémorisation et leur fort potentiel de reconnaissance de marque. Les domaines proposés se répartissent en plusieurs catégories, notamment des abréviations associées à de grandes marques telles que "mb.vn", "lg.vn" ou "cj.vn", contribuant à la protection du patrimoine numérique des entreprises. Une autre catégorie vise des secteurs d’activité spécifiques, comme "ot.vn" pour l’automobile ou encore "fa.vn", "hi.vn" et "ok.vn".

L’ouverture de ces enchères vise à optimiser l’exploitation des ressources Internet nationales tout en instaurant un environnement transparent pour les investisseurs souhaitant acquérir des identifiants numériques exclusifs au sein de l’écosystème numérique vietnamien. Les entités éligibles pourront s’inscrire via le système d’enchères en ligne, et les adjudicataires se verront accorder un droit d’usage conforme aux dispositions légales en vigueur.

La mise aux enchères des noms de domaine nationaux confirme l’orientation stratégique du développement du domaine ".vn", axée sur la valorisation des ressources Internet nationales, le renforcement de la compétitivité, la promotion de marques numériques solides pour les entreprises vietnamiennes et la contribution au développement de l’infrastructure de l’économie numérique du pays.

