La presse internationale couvre la visite du président Vladimir Poutine au Vietnam

La presse russe et internationale a consacré de nombreux articles sur la visite d’État du président Vladimir Poutine au Vietnam.

L’Agence de presse russe TASS a ouvert une rubrique spéciale mettant à jour continuellement les activités du président russe. Tous ses articles ont souligné les relations historiques des deux pays et des domaines de coopération bilatérale.

La TASS a indiqué que la Russie et le Vietnam avaient consolidé leur partenariat stratégique intégral dans l’esprit d’amitié et de soutien mutuel. L’agence de presse russe a cité la déclaration commune Vietnam - Russie soulignant que les relations entre les deux pays visaient à promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité en Asie-Pacifique ainsi que dans le monde.

Les deux pays s’efforcent d'approfondir leurs relations économiques et commerciales ainsi que leur coopération dans plusieurs domaines tels que l’énergie, la technologie numérique, les sciences, l’éducation, la culture, le tourisme…, a estimé la TASS.

Le site web vesti.ru a déclaré que la visite du président russe s’est terminée avec des rencontres avec des responsables de l’Association d’amitié Vietnam - Russie et d'anciens étudiants vietnamiens en Russie. Cette visite contribuera à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, a-t-il ajouté.

L’Agence de presse japonaise Kyodo a mis en relief la signification de cette première visite d’État du président Vladimir Poutine au Vietnam dans le but de consolider l’amitié traditionnelle entre la Russie et le Vietnam. La Russie attache de l’importance au développement du dialogue avec l’ASEAN dont le Vietnam est un membre actif, a estimé Kyodo.

Soulignant également la grande considération accordée par la Russie au dialogue avec l’ASEAN, le journal Nikkei Asia a indiqué que lors de la visite, les deux parties avaient signé 11 documents de coopération dans divers domaines.

En Europe, le site web euronews.com a souligné que la visite du président Poutine au Vietnam visait à resserrer les relations avec les pays d’Asie du Sud-Est. Il a précisé que les deux pays avaient établi leurs relations diplomatiques en 1950 et célèbrent le 30e anniversaire de la signature de leur Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam - Russie en 2024.

Le journal britannique Financial Times a estimé jeudi 20 juin que le Vietnam avait récolté de bons résultats grâce à sa "diplomatie du bambou", réaffirmant sa position d’être ami, partenaire fiable de tous les pays pour la paix, la stabilité, la sécurité dans la région et dans le monde.

Le Financial Times a cité le chercheur Lê Hông Hiêp travaillant à l'Institut ISEAS - Yusof Ishak Singapore, affirmant que la visite du président Poutine témoignait la politique extérieure équilibrée et diversifiée du Vietnam. Cela jouera un rôle important dans les efforts du Vietnam d'attirer les investissements de différents partenaires, a-t-il ajouté.

