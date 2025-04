Hô Chi Minh-Ville honore 50 Vietnamiens d'outre-mer exceptionnels

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé, vendredi 25 avril, une réunion afin d'honorer 50 Vietnamiens d'outre-mer pour leurs nombreuses contributions à l’édification et au développement de la ville, à l’occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975).

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants de la ville, Hà Phuoc Thang, chef adjoint de la délégation de l'Assemblée nationale de Hô Chi Minh-Ville, a précisé que le Vietnam comptait actuellement environ 6 millions de Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant dans 130 pays et territoires, dont environ trois millions de Vietnamiens d'outre-mer ayant des liens avec la ville.

La communauté vietnamienne à l'étranger continue de croître et de s'intégrer avec succès dans les sociétés d'accueil. De nombreux Vietnamiens de l'étranger excellent dans les sciences, les technologies, l'économie et la culture, apportant des contributions majeures au développement du pays tout en conservant leur identité culturelle et leurs traditions. Au cours des dernières années, cette communauté a joué un rôle déterminant dans l'édification et le développement de Hô Chi Minh-Ville, grâce à diverses initiatives concrètes.

Hà Phuoc Thang a souligné que Hô Chi Minh-Ville et le Vietnam se concentraient sur l'élaboration de stratégies de développement rapide et durable pour une nouvelle ère. La ville espère que la communauté vietnamienne à l'étranger, via le Comité des Vietnamiens d'outre-mer, continuera de soutenir les autorités et la population locales dans la réalisation des objectifs fixés, notamment celui de "devenir le centre économique, financier, des services, culturel, éducatif, de formation, scientifique, technologique et d’innovation de la région" d'ici 2045.

À cette occasion, le Comité des Vietnamiens d'outre-mer de Hô Chi Minh-Ville a remis des satisfecit à 50 Vietnamiens de l'étranger pour leurs contributions remarquables à l’édification et au développement de la ville au cours des 50 dernières années. Ces personnes honorées se sont distinguées par leurs réalisations et leur influence exceptionnelles dans des domaines variés tels que le travail, les affaires, la recherche scientifique, les études, la sécurité sociale et l'application des sciences et technologies.

VNA/CVN