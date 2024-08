Madagascar : la banque centrale augmente les taux d'intérêt pour contenir l'inflation

La Banque centrale de Madagascar a décidé de relever le taux des facilités de dépôt à 9,5% et le taux des facilités de prêt marginal à 11,5%, s'ils étaient de 9% et 11% respectivement auparavant, pour contenir les pressions inflationnistes, a-t-on appris vendredi 9 août d'un communiqué publié par la banque centrale.

Depuis plusieurs mois, l'évolution de la conjoncture économique nationale montre une montée continue des prix, indique la source. Entre mars et juin de cette année, les prix à la consommation ont légèrement diminué, passant de 7,4% à 7,2%, bien qu'ils soient restés à un niveau élevé. Cette inflation prolongée trouve ses racines dans une série de distorsions au niveau de l'offre, notamment pour certains produits locaux, comme le riz, expliquent les autorités monétaires. Cependant, la banque centrale ne se contente pas de surveiller passivement la situation. Elle souligne l'importance de la réalisation de projets d'investissements publics et privés pour relancer les activités économiques et rétablir une offre globale suffisante. Par ailleurs, la banque centrale reste cependant vigilante face aux évolutions du contexte macroéconomique du pays et se dit prête à ajuster ses instruments de politique monétaire si nécessaire, en fonction de la situation économique.

Xinhua/VNA/CVN