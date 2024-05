Chine - Russie : Xi Jinping et Vladimir Poutine à la cérémonie d'ouverture des Années de la culture

Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont assisté jeudi 16 mai, à Pékin, à la cérémonie d'ouverture des Années de la culture Chine - Russie et à un concert spécial célébrant le 75 e anniversaire des relations diplomatiques des deux pays.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Notant que cette année marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales, M. Xi a déclaré que l'histoire des relations sino-russes au cours des trois derniers quarts du siècle montrait que la consolidation et le développement des relations bilatérales durables de bon voisinage et d'amitié, la coordination stratégique globale et la coopération mutuellement bénéfique servaient les intérêts fondamentaux des deux pays et des deux peuples et étaient conformes aux attentes de la communauté internationale et à la tendance de l'époque, ce qui est d'une importance irremplaçable.

D'après M. Xi, l'organisation d'années thématiques dans les pays respectifs est devenue une belle tradition d'échanges entre les peuples et d'échanges culturels entre la Chine et la Russie, ainsi qu'une caractéristique et un point culminant dans l'histoire des relations bilatérales, qui a été largement saluée par les deux peuples.

"L'année dernière, le président M. Poutine et moi-même avons convenu de faire de 2024 et 2025 les Années de la culture Chine - Russie. Les deux parties ont officiellement lancé cet événement culturel aujourd'hui", a-t-il noté, ajoutant que les deux pays organiseraient une série de programmes d'échanges culturels afin de libérer davantage le potentiel de la coopération culturelle bilatérale, et d'ouvrir conjointement un nouvel avenir aux échanges culturels Chine - Russie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il est convaincu que cet événement donnera un nouvel élan à la transmission de l'amitié entre la Chine et la Russie de génération en génération, au renforcement de la compréhension mutuelle, et à la construction d'un lien plus étroit entre les deux peuples, a annoncé M. Xi.

Selon lui, les musiques folkloriques chinoise et russe sont de belles fleurs dans les jardins des civilisations du monde, et le concert deviendra certainement un chapitre magnifique dans l'histoire des échanges culturels et de l'apprentissage mutuel entre la Chine et la Russie.

"Prenons les Années de la culture Chine - Russie comme une opportunité et la célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques comme un nouveau point de départ, promouvons notre amitié, et travaillons ensemble à enrichir le partenariat stratégique global de coordination Chine - Russie pour la nouvelle ère et à ouvrir un avenir brillant pour l'amitié bilatérale", a affirmé M. Xi.

Pour sa part, M. Poutine a noté que cette année marquait le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et que le peuple russe admirait sincèrement les grandes réalisations que le peuple chinois a obtenues sous la direction du Parti communiste chinois.

Il a souligné que sur la base du respect mutuel, de l'égalité et de la confiance réciproque, le développement des relations Russie - Chine a encouragé le développement des deux pays, profité aux deux peuples et donné un bon exemple aux relations internationales.

L'organisation des Années de la culture Russie - Chine à l'occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays revêt une grande importance symbolique, a estimé M. Poutine, ajoutant que la Russie est prête à approfondir ses échanges culturels et entre les peuples avec la Chine afin de renforcer la compréhension mutuelle et de promouvoir l'amélioration de la coopération bilatérale.

Xinhua/VNA/CVN