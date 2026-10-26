Les grands projets d’infrastructure, moteurs de la croissance de Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville mise sur l’accélération de grands projets d’infrastructure, notamment les lignes de métro et l’aéroport de Long Thành, pour stimuler la croissance économique au dernier trimestre 2026, améliorer la connectivité régionale et renforcer son ambition de devenir une mégapole mondiale.

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Photo : thanhnien/CVN

Le lancement ou l’achèvement de plusieurs projets d’infrastructure stratégiques devrait soutenir la croissance économique de Hô Chi Minh-Ville au quatrième trimestre 2026, ouvrir de nouveaux espaces de développement et contribuer à son ambition de devenir une mégapole mondiale.

Selon l’Autorité de gestion des chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville (MAUR), la ville mobilisera toutes ses ressources pour finaliser rapidement les études de faisabilité, en vue du lancement simultané des travaux de trois lignes de métro, d’une longueur totale de près de 90 km et représentant un investissement préliminaire de plus de 254.000 milliards de dôngs (9,8 milliards de dollars).

Les projets comprennent une ligne de près de 31 km reliant l’ancienne zone de Binh Duong à Suôi Tiên, une ligne de 33,2 km entre Thu Dâu Môt et Tao Dan, ainsi que la première phase de la ligne de métro N°6, entre l’aéroport international de Tân Son Nhât et Phu Huu. Ces lignes de métro de grande envergure jouent un rôle stratégique dans la connectivité des infrastructures de transport entre le centre de Hô Chi Minh-Ville et l’ancienne province de Binh Duong, avec pour objectif leur mise en service d’ici à 2030.

Parallèlement, les travaux de la ligne de métro N°2, qui reliera Bên Thành à Tham Luong, s’accélèrent. Les travaux sont en cours dans cinq stations souterraines, tandis que six autres doivent entrer en chantier d’ici à décembre. Cette mobilisation permettra de préparer le lancement du tunnelier TBM en octobre 2027, l’achèvement des principales structures en mars 2029 et la pose des rails fin 2029, en vue de la mise en service commerciale de la ligne de métro N°2 avant 2030.

Deux projets emblématiques marquent également une étape importante dans le développement des infrastructures de Hô Chi Minh-Ville : l’aéroport international de Long Thành et la passerelle piétonne enjambant la rivière Saïgon. L’aéroport, dont plus de 80% des travaux sont achevés, se prépare aux essais opérationnels en vue de sa connexion au réseau de transport de la ville.

La passerelle piétonne, d’un investissement de 1.000 milliards de dôngs, reliant le parc du quai Bach Dang au parc riverain de Thu Thiêm, vient de franchir une étape majeure avec la pose de sa travée de jonction. Elle facilitera les déplacements entre le centre historique et le nouveau centre financier de Thu Thiêm, tout en stimulant le tourisme, le commerce et les services, contribuant ainsi à la croissance économique en fin d’année.

Hô Chi Minh-Ville est confrontée à une pression considérable : elle doit enregistrer une croissance supérieure à 13,23% au quatrième trimestre pour atteindre son objectif annuel de 10,02% de croissance du produit intérieur brut (PIB) régional.

Selon le Dr. Pham Viêt Thuân, directeur de l’Institut d’économie de l’environnement et des ressources de Hô Chi Minh-Ville, pour atteindre un niveau de croissance record, Hô Chi Minh-Ville devra miser sur l’investissement public comme principal levier, en lançant de grands projets structurants. Le déploiement de moyens humains et matériels sur des centaines de chantiers, petits et grands, déclenchera un effet domino, générant une puissante impulsion qui se diffusera à l’ensemble de l’économie de la métropole.

L’accélération des projets d’infrastructures permettra de réduire les coûts logistiques et d’accélérer la circulation des marchandises, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises exportatrices. Des conditions de circulation plus fluides favoriseront également l’afflux des habitants et des touristes dans la ville pour le shopping et les loisirs en fin d’année, contribuant directement au chiffre d’affaires du commerce de détail, un secteur qui représente une part importante du PIB régional de Hô Chi Minh-Ville.

Toutefois, le Dr. Huynh Thanh Diên, de l’Université Nguyên Tât Thành, souligne que la mise en œuvre effective des projets est indispensable pour convertir les investissements en retombées économiques à court terme. Il préconise de lever les obstacles liés aux procédures de paiement et de règlement, d’accélérer le décaissement des fonds publics et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises participant aux grands chantiers à des financements à faible taux d’intérêt.

À long terme, il estime que les grands projets de transport, dont le métro, l’aéroport de Long Thành et la passerelle piétonne sur la rivière Saïgon, contribueront à restructurer l’économie et à redessiner le paysage urbain de Hô Chi Minh-Ville.

L’extension du réseau de métro pourrait favoriser le recours aux transports en commun et un développement urbain articulé autour des pôles de transport, avec l’émergence de zones résidentielles, commerciales et de services aux abords des stations. La complémentarité des aéroports de Long Thành et de Tân Son Nhât formerait un double hub aéroportuaire de plusieurs centaines de millions de passagers par an, faisant de Hô Chi Minh-Ville un centre régional de transit aérien, de finance et de logistique en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN