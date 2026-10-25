Le Grand Saigon fait du livre une expérience touristique

Le Grand Saigon et la Maison d’édition générale de Hô Chi Minh-Ville ont lancé le 12 octobre le programme “Un aperçu sur le Vietnam dans un hôtel de luxe patrimonial 5 étoiles”, intégrant livres et récits historiques et culturels au séjour des voyageurs.

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Animé par le désir de rapprocher les valeurs historiques et culturelles des touristes nationaux et internationaux, l’hôtel Grand Saigon - filiale du groupe Saigontourist - et la Maison d’édition générale de Hô Chi Minh-Ville ont officiellement lancé la série d’activités expérientielles “Stories - Books - Memories”, une expérience culturelle dédiée aux clients séjournant à l’hôtel. Saigontourist espère ainsi que “Un aperçu sur le Vietnam” au sein de cet hôtel patrimonial 5 étoiles inaugurera de nouvelles activités reliant les livres à l’espace hôtelier, enrichissant ainsi l’expérience culturelle des voyageurs de passage à Hô Chi Minh-Ville.

Trois volets pour faire vivre l’histoire

À travers le programme “Un aperçu sur le Vietnam dans un hôtel patrimonial 5 étoiles”, le Grand Saigon offre bien plus qu’un simple lieu de séjour : c’est un véritable espace d’échange et d’immersion culturelle. Les voyageurs qui foulent la terre de Gia Định - Saïgon - Hô Chi Minh-Ville y trouvent l’occasion d’explorer l’histoire de sites emblématiques au fil des récits et des figures humaines qui se révèlent entre les pages des livres.

La Maison d’édition générale de Hô Chi Minh-Ville souhaite ainsi s’associer à l’hôtel Grand Saigon pour rapprocher les livres et leurs auteurs des visiteurs internationaux. En présentant des ouvrages sélectionnés sur le Vietnam, sa culture, son histoire, ses habitants et sa métropole, cette initiative contribue à enrichir et à approfondir l’expérience des clients durant leur séjour.

Photo : Saigontourist/CVN

Forte d’une histoire remontant à 1930, l’hôtel est présent et a été témoin des multiples périodes du développement de Saïgon - Hô Chi Minh-Ville, tout en préservant les valeurs historiques, architecturales et culturelles enrichies au fil du temps. Dans cette perspective, le Grand Saigon développe progressivement de nouveaux espaces et produits culturels, afin que les récits de Hô Chi Minh-Ville continuent d’être racontés et vécus au cœur même de l’établissement.

Le programme conjoint dédié aux livres et aux expériences culturelles s’articule autour de trois volets : le lancement de la collection de cartes postales de l’hôtel Grand Saigon, une réalisation conjointe avec la Maison d’édition générale, inspirée par l’histoire de la fondation du Grand Saigon - sur la célèbre rue Catinat (aujourd’hui rue Đồng Khởi) de l’époque.

Dans le cadre du développement de l’Espace culturel Hô Chi Minh à l’hôtel Grand Saigon, la Maison d’édition générale de Hô Chi Minh-Ville a fourni les produits numériques dédiés à cet espace, tandis que l’hôtel aménage une zone d’exposition commémorative consacrée au Président Hồ Chí Minh ainsi qu’aux publications littéraires.

Une immersion authentique

En guise de coup d’envoi des activités de promotion de la lecture, l’autrice Isabelle Müller (d’origine vietnamienne) a été invitée à partager sa vision lors d’une conférence intitulée “Le Vietnam à travers le regard de deux cultures”. Il s’agit d’un voyage à la découverte du pays vu par une personne évoluant entre deux mondes, nourri d’expériences humaines, de tranches de vie, de repères culturels et d’histoires qui constituent la matière première de ses œuvres.

Photo : Saigontourist/CVN

Cheffe d’entreprise et femme de lettres, Isabelle Müller est l’autrice de l’ouvrage Loan - Fille de phœnix, de La Fille du phœnix : L’espoir est mon chemin, ainsi que du roman À un battement de cœur de toi. À travers ces écrits se dessine l’histoire poignante d’une femme vietnamienne qui, bravant l’adversité avec force, se redresse avec courage pour devenir le pilier inébranlable de sa famille et de ses enfants - une figure qui évoque une mère, soi-même ou une humanité chère.

C’est l’exemple de résilience incarné par sa mère Loan qui a permis à Isabelle Müller de surmonter les épreuves de la vie, pour s’élever avec force et réussir aujourd’hui.

Dans la littérature jeunesse, Isabelle Müller est reconnue pour sa série humaniste intitulée Hip Hop, qui comprend Hip Hop au pays d’Ellsaby, Hip Hop et la forêt d’Or ainsi que Hip Hop et le Maître Chanteur. Elle y célèbre constamment l’amour de la nature, la fraternité et le dépassement de l’adversité, prônant l’entraide au quotidien. Une profonde humanité enveloppe ainsi chacune de ses créations.

Enfin, les visiteurs ont eu l’opportunité de prolonger leur découverte dans l’espace “Take Vietnam Home - Emporter le Vietnam chez soi”, qui exposait une sélection d’ouvrages répartis en trois thématiques : Histoire, Culture et Vie quotidienne. Cet espace offre aux voyageurs internationaux des perspectives variées sur le pays, ses habitants et l’identité vietnamienne, avec un accent particulier sur Saïgon - Hô Chi Minh-Ville.

Truong Giang/CVN