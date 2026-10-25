Le Vietnam gagne en crédibilité auprès des investisseurs

Relèvement de sa note souveraine, afflux record de capitaux étrangers : le Vietnam renforce sa capacité de financement et affirme l’attrait de son économie auprès des acteurs des marchés internationaux.

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L'agence japonaise Rating and Investment Information (R&I) a récemment relevé la note de crédit en devises étrangères du Vietnam de BB+, avec une perspective positive, à BBB-, avec une perspective stable. Elle devient ainsi la première agence de notation à attribuer au pays une note de catégorie “investissement”, a annoncé le ministère des Finances.

Cette décision reflète l’évaluation positive de R&I concernant les fondamentaux de la croissance économique vietnamienne, les perspectives de réformes structurelles, les marges de manœuvre budgétaires et la résilience du pays face aux chocs extérieurs, a précisé ledit ministère.

Photo : Dohoa/CVN

L’agence anticipe la poursuite d’une croissance soutenue, portée par la transition vers un modèle économique axé sur la productivité et l’innovation, l’intensification des investissements publics et la stabilité des flux d’investissements directs étrangers (IDE). Dans le cadre de l’évaluation de la notation souveraine, menée en avril et en mai, le ministère des Finances a collaboré activement avec les ministères et organismes concernés et engagé des discussions directes avec R&I.

Performances macroéconomiques

S’appuyant sur les performances macroéconomiques du Vietnam ces dernières années et sur son expérience de coopération avec les grandes agences internationales de notation, notamment Moody’s, Fitch et S&P, le ministère

des Finances a communiqué des informations actualisées sur la situation macroéconomique du pays, les finances publiques, la dette publique et les réformes engagées. R&I a relevé que le Vietnam avait maintenu une croissance soutenue, supérieure à celle d’autres économies d’Asie du Sud-Est. Selon l’agence,

les réformes en cours, qui visent à rationaliser l’appareil d’État, à promouvoir le secteur privé, à améliorer le cadre institutionnel et à développer les marchés de capitaux, devraient renforcer le potentiel de croissance et la résilience économique du pays. Elle a salué l’ampleur de ce programme et estime que sa mise en œuvre cohérente contribuera à pérenniser une croissance élevée dans des conditions plus stables.

Sur le plan budgétaire, R&I a constaté que le ratio de la dette publique au PIB du Vietnam demeurait relativement faible, laissant au gouvernement une marge de manœuvre pour accroître les investissements en faveur du développement. Bien que le déficit budgétaire et le ratio de la dette publique doivent augmenter dans les années à venir, l’agence ne relève pas de risque immédiat concernant la soutenabilité de la dette. L’intensification des investissements publics devrait soutenir la croissance future, tandis que le gouvernement s’efforce de maîtriser les dépenses courantes.

Sur le plan extérieur, l’excédent persistant de la balance courante, la stabilité des flux d’IDE et le niveau relativement modéré de la dette extérieure renforcent la capacité du Vietnam à résister aux chocs extérieurs. R&I a toutefois souligné plusieurs facteurs de risque, notamment la croissance du crédit, la liquidité bancaire, l’exposition au secteur immobilier, l’adéquation des fonds propres du système financier et le niveau des réserves de change.

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Finances a qualifié ce relèvement de note d’étape majeure dans les efforts du Vietnam pour renforcer sa solvabilité souveraine grâce à une croissance soutenue, à une gestion budgétaire prudente et à des réformes globales. Cette décision devrait renforcer la confiance des investisseurs, améliorer la position du pays sur les marchés internationaux et faciliter la mobilisation de capitaux à long terme pour le développement socio-économique.

Ledit ministère et les autres organismes publics concernés poursuivront leur coopération étroite avec R&I et les autres agences de notation, en leur fournissant des informations complètes et actualisées afin de permettre une évaluation précise du profil de crédit souverain du Vietnam.

“Vote de confiance” des investisseurs

Dans un contexte économique et géopolitique mondial complexe et imprévisible, les investissements étrangers attirés par le Vietnam au cours des neuf premiers mois de l’année, pour un montant annoncé de plus de 50 milliards de dollars, constituent non seulement un niveau record, mais aussi un “vote de confiance” de la communauté internationale envers le pays.

Ce vote tient d’abord à la stabilité de l’environnement socio-économique vietnamien. Alors que les conflits géopolitiques s’intensifient et que la concurrence entre grandes puissances s’exacerbe, les entreprises cherchent à diversifier les risques liés à leurs chaînes d’approvisionnement. Grâce à sa stabilité politique, à sa politique étrangère flexible et à son réseau croissant d’accords de libre-échange, le Vietnam s’est affirmé comme un pôle de production susceptible d’offrir un environnement relativement sûr aux investisseurs.

Cette confiance se traduit par une hausse de plus de 76% sur un an des capitaux enregistrés, qui ont atteint 50,36 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année. Ces chiffres témoignent de l’intérêt des investisseurs étrangers pour l’environnement macroéconomique vietnamien et la continuité des politiques de développement du pays.

La confiance se manifeste également dans la composition des flux de capitaux. Plus de 80% des capitaux décaissés continuent d’être orientés vers les industries de transformation et de fabrication. Cette tendance témoigne de la place croissante du Vietnam dans les chaînes de valeur de secteurs tels que l’électronique, les semi-conducteurs et les énergies vertes, au-delà de son rôle traditionnel de site de transformation et d’assemblage.

Enfin, cette confiance se reflète dans la progression des investissements effectivement réalisés. Les IDE décaissés ont dépassé 21 milliards de dollars, un niveau record pour les neuf premiers mois de l’année et le plus élevé enregistré sur la même période au cours des cinq dernières années.

Thê Linh/CVN



