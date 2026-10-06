Hô Chi Minh-Ville mise sur des élites professionnelles pour sa croissance à deux chiffres

Entrant dans une nouvelle phase de développement, Hô Chi Minh-Ville doit relever le défi d'étendre son espace de croissance tout en améliorant la qualité de ses résultats économiques. Au même titre que les institutions, les infrastructures et les capitaux, des ressources humaines de haute qualité deviennent un facteur déterminant pour atteindre les objectifs de progression à deux chiffres.

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Photo : VNA/CVN

De l'attraction d'investissements directs étrangers (IDE) de qualité au développement de l’économie privée, en passant par la construction d'un centre financier international et la maîtrise des technologies stratégiques, Hô Chi Minh-Ville a besoin d'une main-d'œuvre possédant une expertise professionnelle, des compétences en gestion et la capacité de s'adapter aux mutations rapides de l'économie. Le défi consiste non seulement à attirer davantage de talents, mais aussi à créer un écosystème capable de former, d'utiliser, de développer et de fidéliser durablement des ressources humaines de haute qualité.

Stratégie de développement des ressources humaines

Au 19 septembre de cette année, le total des investissements étrangers enregistrés à Hô Chi Minh-Ville atteignait 17,225 milliards d’USD, soit environ 4,19 fois plus qu'à la même période en 2025 et l'équivalent de 156,6% de l'objectif annuel. Sur la base de ces résultats, la ville prévoit que le total des IDE enregistrés pour l'ensemble de l'année 2026 atteindra environ 19 milliards de dollars américains, soit 172,7% de l'objectif.

De nombreux projets d'envergure se concentrent dans des secteurs exigeant des niveaux élevés de technologie, d'infrastructures et de connaissances, tels que le port de transbordement international de Cân Gio avec plus de 4,9 milliards d’USD, le centre de données d’AI Factory avec environ 2,1 milliards d’USD (avec une augmentation de capital proposée d'environ 2,8 milliards d’USD), le quartier universitaire international (environ 1,4 milliard d’USD) et les projets du complexe intelligent au sein du nouveau quartier urbain de Thu Thiêm. Les nouveaux flux de capitaux se dirigent vers les ports maritimes, la logistique, les infrastructures numériques, l'administration numérique, le développement urbain, l'éducation, la recherche et les services de haute qualité. De ce fait, la demande en ressources humaines évolue également.

Selon Quach Ngoc Tuân, directeur adjoint du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, la concurrence pour attirer les IDE ne repose plus uniquement sur le faible coût de la main-d'œuvre ou les incitations fiscales, mais dépend de plus en plus de la qualité des institutions, de la capacité d'innovation, des ressources humaines, des infrastructures et de la solidité des entreprises locales. Dans cette optique, le défi pour la ville est non seulement de sélectionner et d'attirer les projets, mais aussi de former simultanément une main-d'œuvre capable de recevoir, de gérer et d'utiliser efficacement des capitaux d'investissement de qualité.

Photo : Tân Dat/CVN

C'est pourquoi Hô Chi Minh-Ville a décidé d'associer l'attraction des investissements à une stratégie globale de gestion des ressources humaines. La ville vise à renforcer la coordination entre les agences de gestion, les organismes de formation et les entreprises afin d'identifier les besoins en ressources humaines pour chaque industrie, secteur et projet. Parallèlement, un pôle central d'accompagnement des investisseurs en ressources humaines sera mis en place. Ceci s'accompagne d'améliorations du cadre de vie et de travail, ainsi que d'un soutien aux experts étrangers, dans le respect des procédures de travail, de résidence et d'accès aux services essentiels, le tout fondé sur un cadre juridique ouvert et transparent.

Il s'agit d'un changement d'approche significatif. Si, auparavant, les avantages liés au coût du travail et à la taille du marché pouvaient constituer un atout majeur pour les investisseurs, dans cette nouvelle phase de développement, la capacité à fournir des ressources humaines hautement qualifiées et un cadre de vie adapté devient un élément de plus en plus essentiel à la compétitivité urbaine.

Face à cette réalité, Hô Chi Minh-Ville envisage également la mise en place d'un modèle urbain intégré, où les besoins des experts ne se limitent pas au lieu de travail, mais englobent la famille, l'éducation, la santé, les transports et les services sociaux.

Angus Liew, président de Gamuda Land Vietnam, estime qu'au-delà des conditions de travail, les personnes talentueuses s'intéressent également à la qualité de vie, aux transports, à l'éducation, à la santé et aux infrastructures urbaines. Un modèle urbain intégré peut créer les conditions propices à l'installation des professionnels et de leurs familles, contribuant ainsi à attirer et à fidéliser des ressources humaines hautement qualifiées.

Selon Pham Binh An, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville, l'attraction des experts professionnels doit s'inscrire dans un écosystème global. Un expert venant travailler à Hô Chi Minh-Ville a non seulement des besoins personnels, mais aussi des besoins liés à ses proches. Son agence élabore par ailleurs un projet d'adaptation au vieillissement de la population, visant à améliorer la qualité de vie.

Ainsi, la concurrence pour les ressources humaines s'étend désormais de la simple recherche d'emploi à la qualité générale du cadre de vie. C'est une condition essentielle pour que Hô Chi Minh-Ville puisse non seulement attirer, mais aussi retenir les professionnels nationaux et internationaux.

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Moderniser la gouvernance des entreprises

Si les IDE apportent un soutien externe supplémentaire, l'économie locale constitue une ressource endogène essentielle pour Hô Chi Minh-Ville. La ville compte actuellement près de 300.000 entreprises, dont une part importante relève du secteur privé, qui emploie environ 2,9 millions de personnes.

Plus le tissu économique est important, plus la demande en matière de gouvernance est forte. Dans un contexte de marché international en constante évolution, de transformation numérique, de transition écologique et de concurrence intense au sein des chaînes d'approvisionnement, les compétences des dirigeants d'entreprise influent directement sur l'adaptabilité et le développement de chaque structure.

C'est pourquoi la mise en œuvre de la résolution 68-NQ/TW relative au développement du secteur privé est liée à l'impératif de renforcer les capacités de gouvernance des chefs d'entreprise. La ville vise à soutenir le développement du secteur privé, à lever les obstacles et à créer un environnement favorable, tout en incitant les entreprises à innover de manière proactive, à adopter les technologies et à accroître leur compétitivité.

Le docteur Nguyên Ngoc Hoà, ancien président de l'Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville (HUBA), estime que l'évolution du marché international exige des dirigeants d'entreprise une vision globale, des compétences en gestion fondées sur les données et une grande capacité d'adaptation aux fluctuations des chaînes d'approvisionnement. Selon M. Hoa, la mise en place d'un écosystème de formation structuré et à grande échelle, destiné à former des dirigeants de haut niveau, répond non seulement aux besoins immédiats des entreprises, mais contribue également à dynamiser l'économie de Hô Chi Minh-Ville.

C'est dans cette optique que le Programme PDG de l'UEH (UEH CEO Program), mis en œuvre par l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH) pour la période 2025-2030, vise à former 3.000 PDG, entrepreneurs et futurs dirigeants à Hô Chi Minh-Ville et dans les localités voisines. Ce programme s'inscrit également dans l'objectif de former et de développer 10.000 dirigeants d'entreprise d'ici 2030, conformément à la résolution 68-NQ/TW. Le contenu de la formation ne se limite pas aux connaissances managériales traditionnelles, mais aborde également des problématiques opérationnelles concrètes telles que la stratégie de croissance, les relations clients et marketing, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, la gestion financière et de trésorerie, la levée de fonds, les ressources humaines, le marketing digital, le commerce multicanal, la gestion des risques, les aspects juridiques, la négociation et les critères ESG.

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Le docteur Dinh Công Khai, directeur adjoint de l'UEH, a déclaré que le programme vise non seulement à transmettre des connaissances, mais aussi à aider les dirigeants d'entreprise à les traduire en projets concrets, comblant ainsi le fossé entre la théorie et la pratique.

Cette approche démontre que le développement des ressources humaines est indissociable de l'impératif d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises. Une équipe dirigeante capable de restructurer le système, de gérer les données, d'appliquer les technologies et d'accéder aux marchés internationaux permettra aux entreprises d'élargir leur chaîne de valeur.

Pour Hô Chi Minh-Ville, lorsque le monde des affaires améliore la qualité de sa gouvernance, l'impact se fait sentir non seulement au sein des entreprises, mais aussi sur la productivité, l'emploi, l'innovation et la compétitivité de l'ensemble de l'économie locale.

Préparer les compétences pour le VIFC-HCMC

La demande en ressources humaines de haute qualité s'est accentuée avec la création du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC). Les secteurs financiers spécialisés, les technologies financières, les actifs numériques et la gestion des risques selon les normes internationales requièrent une main-d'œuvre possédant non seulement des connaissances pointues, mais aussi la capacité d'évoluer dans un environnement financier mondial.

Lors du Sommet Royaume-Uni et Vietnam sur les services financiers 2026, qui s'est tenu à Hô Chi Minh-Ville le 14 septembre, Mme Susan Langley, maire du Centre financier de Londres, a souligné qu'une main-d'œuvre qualifiée et hautement professionnelle est un facteur clé de succès pour un centre financier international. Selon elle, outre les infrastructures et les capitaux, un centre financier a besoin d'une main-d'œuvre compétente, fiable, durable et capable de s'adapter aux évolutions du marché.

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Face à ce besoin, un modèle de collaboration entre l'État, les établissements d'enseignement et les entreprises a été proposé comme stratégie à long terme pour la formation des ressources humaines. Le VIFC-HCMC joue un rôle de catalyseur entre les besoins du marché ; les universités et les instituts de formation fournissent les ressources humaines. Les apprenants doivent par ailleurs améliorer de manière proactive leurs compétences linguistiques, leurs capacités technologiques et leur connaissance des normes professionnelles internationales.

Dans le domaine de la formation, l'UEH a collaboré avec le VIFC-HCMC pour mettre en œuvre des programmes de formation professionnelle sur le fonctionnement et la stratégie de participation au Centre financier international du Vietnam. À l'issue de ces formations, le programme a constitué une équipe de base composée de spécialistes possédant une expertise dans des domaines tels que le cadre juridique, les mécanismes de contrôle, les actifs numériques et la gestion des risques selon les normes internationales.

Cette approche démontre que les ressources humaines du VIFC-HCMC ne peuvent se reposer uniquement sur la formation continue. Outre la formation théorique, des programmes pratiques de courte durée sont nécessaires pour actualiser rapidement les connaissances et les compétences du personnel du secteur financier.

Parallèlement à la finance, les technologies stratégiques ouvrent également de nouvelles perspectives en matière de besoins en ressources humaines. Conformément au Plan N° 122/KH-UBND du 1er avril 2026 relatif au développement des technologies et produits technologiques stratégiques à l'horizon 2030, Hô Chi Minh-Ville a sélectionné 9 groupes technologiques stratégiques, comprenant 26 groupes de produits prioritaires. Ces groupes couvrent des domaines tels que l'intelligence artificielle, la robotique, les réseaux 5G/6G, la blockchain, les semi-conducteurs, les énergies vertes, le cloud computing, le big data et les technologies biomédicales.

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Ce plan vise à soutenir le développement de 30 à 50 produits technologiques stratégiques à fort potentiel de commercialisation et à créer 5 à 7 centres, laboratoires et plateformes partagées. Il ambitionne également d'accompagner 100 à 150 entreprises dans la recherche, le développement et l'application des technologies stratégiques, tout en attirant 30 à 50 experts et scientifiques nationaux et internationaux pour participer à des projets de recherche et développement dans ce domaine.

Le développement des ressources humaines est un axe prioritaire de ce plan. La ville privilégie la formation et le perfectionnement des ressources humaines en lien avec les technologies stratégiques, en privilégiant les formations par projets et les formations de troisième cycle en lien avec les laboratoires, les entreprises et les problématiques concrètes. Ainsi, les besoins en ressources humaines ne se limitent pas à accroître le nombre de personnes étudiant les domaines liés à la technologie, mais visent à constituer une main-d'œuvre capable de rechercher, développer, maîtriser, appliquer et commercialiser la technologie.

Des institutions aux écosystèmes pour fidéliser les talents

Alors que la technologie devient le moteur de la croissance, la question cruciale n'est plus simplement de savoir combien de laboratoires ou d'experts compte une ville, mais comment connecter ces ressources et créer des produits au service du développement.

Trân Trong Tuyên, directeur adjoint du Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, estime que la maîtrise des technologies stratégiques requiert en fin de compte des personnes capables de les piloter. L’investissement dans les infrastructures, les équipements et les laboratoires est nécessaire, mais sans une équipe capable de rechercher, de développer et de perfectionner les technologies, atteindre cet objectif sera difficile.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, les scientifiques ont besoin non seulement d'un salaire attractif, mais aussi d'un environnement de travail stimulant, de problématiques stimulantes et d'une autonomie dans leur domaine d'expertise. Par conséquent, les politiques de ressources humaines doivent englober le recrutement, la reconnaissance, l'attraction et l'utilisation des talents, et s'étendre aux instituts de recherche, aux universités, aux entreprises et aux organisations non gouvernementales.

Dans cette perspective, les institutions et les ressources humaines entretiennent une relation bidirectionnelle. Les institutions créent un environnement propice à l'épanouissement des personnes compétentes ; réciproquement, la qualité de la main-d'œuvre détermine la capacité à traduire les politiques en résultats concrets.

Lors de l'atelier sur le renforcement du potentiel scientifique et technologique de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2026-2030, le professeur Nguyên Van Phuoc, président de l'Union des associations scientifiques et technologiques de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l'importance de construire un modèle de super-ville d'innovation, d'industrie intelligente et d'économie verte, fondé sur les technologies numériques, l'intelligence artificielle, le big data et une gouvernance intelligente.

Parallèlement, le professeur agrégé Lê Hoài Quôc, président de l'Association d'automatisation de Hô Chi Minh-Ville, a proposé la création d'un groupe de travail sur la robotique afin de coordonner les projets clés et la mise en place d'un environnement de test contrôlé pour les solutions robotiques et de drones.

Ces propositions montrent que la question des ressources humaines doit être prise en compte dans l'écosystème d'innovation global. Les personnes talentueuses ne peuvent s'épanouir que dans un cadre institutionnel adapté, face à des problèmes concrets, avec des infrastructures adéquates, des entreprises partenaires et un marché pour les résultats de la recherche.

Dans ce contexte, l'environnement institutionnel est en pleine expansion. La loi sur le développement urbain, applicable à compter du 1er octobre 2026, confère à Hô Chi Minh-Ville 240 pouvoirs, élargissant ainsi le champ de la décentralisation, de la délégation de compétences et de l'expérimentation de nouveaux modèles politiques.

Le secrétaire du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Trân Luu Quang, a insisté sur la nécessité de passer d'une attitude passive à une mise en œuvre proactive des pouvoirs conférés par la loi. Il a également demandé aux responsables de définir clairement leurs attributions, leurs résultats attendus et leurs responsabilités en cas de non-exécution ou d'exécution inefficace des tâches.

Photo : Luu Niêm/Tintuc/CVN

En matière de ressources humaines, cette même exigence s'impose : il ne s'agit pas seulement d'attirer les talents, mais aussi de créer les conditions permettant de leur confier des missions concrètes, de les encourager à être proactifs et de les évaluer en fonction de leurs résultats. De l'attraction des IDE au développement des entreprises privées, du statut de centre financier international à celui de leader technologique, les nouveaux moteurs de croissance de Hô Chi Minh-Ville convergent tous vers un point essentiel : le capital humain.

Par conséquent, la résolution du problème des ressources humaines nécessaire à une croissance à deux chiffres ne saurait se limiter à un simple programme de formation. Il doit s'agir d'un processus synchronisé impliquant les institutions, l'éducation, les entreprises, la science et la technologie, l'urbanisme et la qualité de vie.

Lorsque l'État crée un environnement institutionnel favorable, que les établissements scolaires fournissent des ressources humaines répondant aux besoins, que les entreprises participent à la formation et à l'utilisation de ces ressources, et que Hô Chi Minh-Ville offre un cadre de vie suffisamment attractif, ces ressources humaines de haute qualité deviendront un atout pour le développement à long terme.

C'est également la condition pour que Hô Chi Minh-Ville passe d'une stratégie fondée sur la taille à une stratégie fondée sur la qualité, d'une stratégie axée sur l'attraction des capitaux à une stratégie axée sur l'attraction des connaissances, des technologies et des personnes ; créant ainsi un socle de ressources humaines propice à une croissance à deux chiffres et renforçant sa compétitivité dans cette nouvelle phase de développement.

Tân Dat/CVN