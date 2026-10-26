Hà Tinh renforce sa lutte contre la pêche INN

Pour obtenir la levée du "carton jaune" de la Commission européenne (CE), la province de Hà Tinh intensifie sa lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), notamment en renforçant le contrôle des navires de pêche et la traçabilité électronique des produits de la pêche.

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Photo : CAND/CVN

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, tous les navires de pêche sont enregistrés dans la base de données nationale VNFishbase. Tous les navires en activité de 15 m ou plus sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS). Aucun cas de franchissement des limites maritimes autorisées ni d’incursion dans les eaux étrangères à des fins de pêche illégale n’a été signalé depuis plusieurs années.

Neuf points de débarquement temporaires ont été mis en service dans les trois ports de pêche désignés de Xuân Hôi, Cua Sot et Cua Nhuong. Les autorités ont également organisé 21 sessions de formation, réunissant plus de 1.584 participants, pour les aider à tenir leurs journaux de pêche électroniques et à accomplir les formalités d’entrée et de sortie des ports.

Mai Van Luân, directeur du Comité de gestion des ports de pêche et des zones de mouillage abritées de Hà Tinh, a indiqué que la proportion de navires effectuant leurs formalités via le système électronique de traçabilité des produits de la pêche (eCDT) était passée de 27% à 46%. Les autorités portuaires et les gardes-frontières coordonnent leurs contrôles pour garantir la transparence des quantités de produits de la pêche débarquées.

Les groupes de cogestion de la pêche côtière contribuent également à la surveillance et au signalement des infractions. Selon le pêcheur Bùi Ngoc Canh, de la commune de Tiên Diên, les campagnes de sensibilisation ont encouragé les pêcheurs à mieux respecter les règles, notamment en maintenant leur VMS en fonctionnement permanent et en tenant leurs journaux de pêche.

La province reste toutefois confrontée à l’ensablement des chenaux d’accès aux ports de pêche et au manque de personnel chargé de la gestion des pêches et de la surveillance des navires.

Dans les prochains mois, Hà Tinh entend renforcer le contrôle des navires ne remplissant pas les conditions requises pour prendre la mer, sensibiliser davantage les pêcheurs à la réglementation et harmoniser les procédures liées à l’eCDT. Elle demande également au gouvernement et au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de mobiliser des fonds pour le dragage des chenaux des ports de Xuân Hôi, Cua Sot et Cua Nhuong, la mise aux normes internationales du port de pêche de Ky Ninh et l’acquisition de navires d’inspection hauturiers.

VNA/CVN