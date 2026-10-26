Vietjet inaugure la liaison aérienne Hô Chi Minh-Ville - Chiang Mai

Vietjet rétablit sa liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Chiang Mai, avec quatre vols aller-retour par semaine, pour dynamiser le tourisme et les échanges régionaux. À cette occasion, la compagnie propose des millions de billets Eco à partir de 0 dông.

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Photo : VJ/CVN

Les vols directs sont assurés les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, pour une durée d’environ deux heures. Les départs de Hô Chi Minh-Ville sont prévus à 13h25, avec une arrivée à Chiang Mai à 15h30. Dans le sens retour, les vols décollent à 16h30 pour atterrir à Hô Chi Minh-Ville à 18h45 (heures locales). Grâce à ces horaires pratiques, les voyageurs peuvent profiter pleinement de leur destination, notamment lors de courts séjours ou de week-ends prolongés. Vietjet est actuellement la seule compagnie aérienne à proposer des vols directs entre Hô Chi Minh-Ville et Chiang Mai, permettant ainsi aux passagers de voyager sans escale intermédiaire.

Pour accompagner la saison touristique de fin d’année, Vietjet déploie une campagne promotionnelle jusqu’au 1er novembre 2026, avec des millions de billets Eco à partir de 0 dông, hors taxes et frais. Cette offre concerne l’ensemble de son réseau, y compris la liaison Hô Chi Minh-Ville - Chiang Mai, et permet aux voyageurs de découvrir des destinations attrayantes en Asie et en Europe. Les billets promotionnels sont disponibles sur le site officiel www.vietjetair.com et sur l’application Vietjet Air.

La Thaïlande demeure une destination privilégiée des voyageurs vietnamiens grâce à sa proximité géographique, à la richesse de sa culture, à la diversité de sa gastronomie et à la multitude d’expériences qu’elle propose. Chiang Mai séduit quant à elle par son atmosphère paisible et son patrimoine culturel caractéristique du nord du pays, avec ses temples anciens, ses charmantes ruelles historiques et ses paysages montagneux spectaculaires.

De son côté, Hô Chi Minh-Ville, centre économique, culturel et touristique dynamique du Vietnam, offre aux visiteurs thaïlandais une expérience riche en découvertes culinaires et en possibilités de shopping. La ville constitue également une porte d’entrée vers de nombreuses autres destinations touristiques du pays.

La reprise de la liaison Hô Chi Minh-Ville - Chiang Mai vient renforcer le réseau aérien Vietnam - Thaïlande de l’écosystème Vietjet. Celui-ci relie les principales villes vietnamiennes, notamment Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang et Phu Quôc, à plusieurs destinations phares en Thaïlande, telles que Bangkok, Phuket et Chiang Mai. Les voyageurs bénéficient également d’un choix élargi de correspondances sur le vaste réseau domestique thaïlandais.

En poursuivant le développement de son réseau, Vietjet contribue à renforcer les échanges touristiques, commerciaux et culturels entre les deux pays, tout en facilitant l’accès des voyageurs à de nouvelles destinations et expériences.

Minh Thu/CVN