Les exportations de produits agro-forestiers et aquatiques en hausse de 5,4%

Le chiffre d’affaires des exportations vietnamiennes de produits agro-forestiers et aquatiques a atteint environ 23,04 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026, soit une hausse de 5,4% sur un an, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

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Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Dans le détail, les produits agricoles ont généré 12,16 milliards de dollars (+1,5%), les produits d’élevage 245 millions de dollars (+45,5%), les produits de la pêche 3,59 milliards de dollars (+11,9%) et les produits forestiers 5,82 milliards de dollars (+0,8%).

L’Asie demeure le principal marché d’exportation, représentant 44,1% du total, suivie des Amériques (20,9%) et de l’Europe (15,8%). Les exportations vers l’Asie ont progressé de 11,5%, contre 3,7% vers l’Europe et 19,8% vers l’Océanie, tandis que celles à destination des Amériques et de l’Afrique ont reculé respectivement de 3,5% et 26%.

Par pays, la Chine reste le premier importateur avec 21,1% des exportations totales, devant les États-Unis (18,5%) et le Japon (7%). Les exportations vers la Chine ont bondi de 28,8%, tandis que celles vers le Japon ont légèrement augmenté (+1,3%) et que les expéditions vers les États-Unis ont reculé de 4,8%.

Les exportations des principales matières premières ont affiché des tendances contrastées. Les exportations de poivre, de fruits et légumes ont enregistré une forte croissance. Celles de poivre ont atteint 95.100 tonnes, pour une valeur de 614,4 millions de dollars, soit une hausse de 20,9% en valeur, tandis que celles de fruits et légumes ont progressé de 22,3% pour s'établir à 2,06 milliards de dollars.

À l’inverse, plusieurs produits ont vu leur valeur diminuer malgré des volumes en hausse. Les exportations de café ont augmenté de 15% en volume, mais ont reculé de 7,8% en valeur sous l’effet de la baisse des prix. Le caoutchouc et les noix de cajou ont également enregistré des replis modérés, tandis que les exportations de riz ont chuté de 11,1%. Celles de thé ont diminué à la fois en volume et en valeur.

La croissance s'est concentrée sur plusieurs marchés asiatiques, notamment la Chine, qui a enregistré des hausses respectives de 80,8%, 44,4% et 49,6% de ses importations de café, de riz et de fruits et légumes. D'autres marchés ont également affiché des gains notables, comme les États-Unis pour le poivre (+54,2%) et la Thaïlande pour les noix de cajou (+58,6%).

En revanche, des baisses ont été observées sur certains marchés, notamment aux Philippines, au Brésil, en Côte d’Ivoire et aux Émirats arabes unis. Les fluctuations des prix mondiaux continuent de peser fortement sur les performances à l’exportation.

Parallèlement, le chiffre d’affaires total des importations de produits agro-forestiers et aquatiques sur la période de quatre mois a été estimé à 17,65 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an. Les importations de produits agricoles ont atteint 11,51 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,2%, tandis que les importations de produits d’élevage, de produits de la pêche et de produits forestiers ont également progressé.

VNA/CVN