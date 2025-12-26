Les exportations thaïlandaises progressent de 7,1% en novembre

Les exportations thaïlandaises ont progressé de 7,1% en novembre pour atteindre 27,45 milliards de dollars, enregistrant ainsi leur 17 e mois consécutif de croissance, selon le Bureau de la politique et de la stratégie commerciales (TPSO), rattaché au ministère du Commerce.

Hors produits pétroliers, or et matériels de défense, les exportations ont augmenté de 11,8%.

Sur la même période, les importations se sont élevées à 30,17 milliards de dollars américains, en hausse de 17,6%, creusant le déficit commercial à 2,73 milliards de dollars américains.

Le directeur général du TPSO, Nantapong Chiralerspong, a indiqué que la croissance des exportations restait principalement tirée par les livraisons de produits électroniques, en phase avec la reprise du cycle informatique et le développement des technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle, qui a stimulé la demande de biens manufacturés.

Parallèlement, les exportations agricoles thaïlandaises restent sous pression en raison des catastrophes naturelles et de la concurrence mondiale croissante.

De janvier à novembre, les exportations ont progressé de 12,6%. Hors produits pétroliers, or et matériels de défense, la croissance s'est établie à 13,7%. Les importations ont atteint 315,66 milliards de dollars américains sur la période, en hausse de 12,4%, creusant le déficit commercial à 4,96 milliards de dollars américains.

La croissance des exportations en novembre a été tirée par les produits industriels, dont les exportations ont progressé de 12,2%, prolongeant ainsi leur série de croissance à 20 mois consécutifs.

Parmi les principaux produits en hausse figurent les ordinateurs et leurs composants, les pierres précieuses et les bijoux (hors or), les téléphones et leurs composants, les circuits imprimés, les transformateurs électriques et leurs pièces détachées, ainsi que les tableaux de distribution et les panneaux de commande. De janvier à novembre, les exportations de produits industriels ont progressé de 17,1%.

À l'inverse, les exportations agricoles et agro-industrielles ont reculé de 9,5% en novembre. Au total, ces exportations ont diminué de 0,7% au cours des onze premiers mois de l'année.

Nantapong Chiralerspong a indiqué que le TPSO estime les exportations de décembre entre 25 et 26,5 milliards de dollars américains. Si ces prévisions se confirment, la valeur des exportations thaïlandaises pour l'ensemble de l'année devrait atteindre environ 335 à 337 milliards de dollars américains, soit une croissance de 11,6 à 12,1% en 2025. Pour 2026, les prévisions préliminaires du ministère tablent sur une croissance des exportations comprise entre -3,3% et 1,1%.

La croissance en 2026 devrait ralentir en raison de la conjoncture mondiale défavorable, de la faiblesse de la demande des principaux partenaires commerciaux, des répercussions plus marquées des mesures tarifaires américaines, des pressions sur les prix et du renforcement du baht qui pèse sur la compétitivité, ainsi que des risques géopolitiques persistants et des conditions météorologiques extrêmes affectant la production agricole.

